東北風挾境外污染物　屏東潮州空品呈紅色警示

▲屏東縣政府環保局已啟動空品不良應變作業 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

近日受強烈大陸冷氣團影響，東北風挾帶境外污染物移入，屏東潮州空品呈紅色警示等級，環保局已啟動空品不良應變作業，提醒民眾隨時注意空氣品質，務必做好自我防護。

環保局表示，屏東縣空氣品質近8成以上受境外污染物影響，因位於全國最下風處及尾流弱風區，容易讓東北季風挾帶境外污染物累積聚集，使這幾日空氣品質達到「對敏感族群不健康」等級，甚至短時間達紅色警示等級。

環保局已依「屏東縣區域空氣品質惡化防制措施」，成立空氣污染防制應變小組，啟動空品不良應變作業，通報固定污染源54家大型工廠進行降載減排、51家砂石場啟動防制措施並要求落實道路洗街工作、前30大營建工地配合工地內外灑水及洗掃作業259.2公里，並針對移動污染源加強烏賊車查核共895輛，另對本縣露天燃燒熱區及餐飲業者進行查核，並未查獲違規案件；統計本次執行應變作業PM10減少474公斤、PM2.5減少112公斤。

環保局呼籲，今日空氣品質仍屬不良，請民眾隨時注意空品變化，敏感族群、老人、小孩等抵抗力較弱者請務必做好自我防護措施，並減少戶外活動，亦可多加利用「屏東空氣品質通報即時通」手機APP，查詢最新空品資訊。