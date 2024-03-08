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她洗羽絨外套「變一坨一坨」急求救！內行見步驟嘆：妳犯了3大忌

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲近日冷氣團來襲，不少民眾拿出羽絨外套禦寒。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

強烈冷氣團侵襲，近日各地溫度下滑，且持續增強，不排除挑戰寒流等級，許多民眾紛紛拿出羽絨外套禦寒。不過，一名女網友抱怨，好市多一款羽絨外套洗完後，外套內的棉花整個變型「呈一坨一坨」的，即使曬乾後甩一甩還是無法復原，讓她急忙發文求救。貼文一出，隨即釣出內行人出面解答，點出她所犯下的3大禁忌。

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出照片，只見一款桃紅色羽絨外套才洗完第一次，內充物就呈不規則狀，一坨一坨聚在一起，讓她傻眼發問「可以請教一下，這品牌的羽絨外套，洗完為什麼內裡的棉花整個都變型壞了？曬乾後甩一甩還是整團無法恢復正常。」

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▲原PO分享羽絨外套洗完慘況。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO分享羽絨外套洗完慘況。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出，馬上就有專業網友點出原PO所犯下的3大錯誤「『』羽絨衣？『曬乾』？『甩一甩』？你知道這一連串下來犯了多少羽絨衣的清潔保養禁忌嗎？」他進一步說明，一般羽絨衣除非有標示可機洗或水洗，否則只能用手搓揉不能丟洗衣機洗，就算機洗也要放進洗衣袋避免摩擦。

另外，這名網友也說道，洗過的羽絨衣要放在通風處陰乾，不能吊起來曬，或是用低溫烘乾，平放輕拍讓羽絨糾結纖維慢慢解開，用甩的會因為離心力而讓纖維全縮在一起。

還有其他網友詢問「請教為什麼棉花的背心丟一般洗衣機洗都沒事，換了滾筒，變成一坨一坨的？」

該專業網友則解釋，一般洗衣機是把衣物泡在水中「飄浮」，然後旋轉水流讓衣服相互摩擦同時溶解汙垢帶出；滾筒洗衣機是把衣服拋上拋下，讓布料上下撞擊拍打，「你可以把一團棉花放在布袋裡，丟進水裡泡著然後攪動水流；另一袋棉花沾溼後上下摔打，最後看看哪一袋裡面糾結的嚴重？」

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