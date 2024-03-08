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未來10天「2波變天」！下周一雨擴全台　清明天氣出爐

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲未來10天有兩波鋒面和冷空氣。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來10天將有兩波變天，氣象專家賈新興表示，下周一、3月17日將各有一波鋒面影響，降雨不少，其中下周一全台有雨，中部雨勢較大，後續冷空氣接力，清明連假降雨機會高，今年可能出現清明時節雨紛紛的情景，但仍待後續觀察。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今表示，未來10天天氣受到兩波鋒面影響，包括下周一(11日)、下周二(12日)清晨有一波鋒面，後面則有冷空氣影響，17日再有一波鋒面影響，但後面這一波仍待觀察，春天天氣變化大。

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至於後續天氣，賈新興分析，18日到28日降雨轉偏少，3月底到4月20日、21日期間降雨轉多，清明連假降雨多的機率高，今年可能出現清明時節雨紛紛的情景，但仍待後續觀察；另3月下旬約20日過後，溫度轉暖，到4月中溫度會越來越熱。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／賈新興）

▲未來天氣趨勢。（圖／翻攝賈新興臉書）

賈新興也提醒，明天周六之前，北部溫度冷，今天晚間到明天清晨有一波較強冷空氣遞補，強烈冷氣團影響在今晚到明晨最明顯，不過預期影響僅1天，周日白天溫度會超過20度；下周一鋒面通過，後面又有冷空氣，也是冷氣團影響，不過春天期間，冷氣團影響大約僅1天或1天多，另一波鋒面17日通過後又有冷空氣接力，強度預測為東北季風。

降雨方面，賈新興說明，下周一到下周二降雨比較明顯，全台都雨，台中、苗栗、彰化雨勢比較大，3月17日還有一波鋒面，降雨也不少，台中以北雨勢比較明顯；另後續3月29日到4月11日期間，水氣也多，清明連假降雨機會高。

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