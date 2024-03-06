極冷空氣北往南急凍！全台低溫探1字頭　雨區擴大時間曝　

記者李姿慧／台北報導

鋒面今天(6日)清晨已掠過台灣上空，今起受強烈大陸冷氣團影響，溫度由北往南一路下滑，且將持續到周六，周日才回溫，受華南雲雨影響，今明兩天各地陸續轉為有雨天氣，氣象署預估周六清晨將是這波強烈冷氣團最冷時刻，全台低溫探1字頭，中部以北、宜蘭約10到11度，局部空曠地區下探10度。

▲鋒面、強烈冷氣團、華南雲雨接力，今明兩天轉為濕冷天氣。（示意圖／記者周宸亘攝）

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氣象署預報員官欣平表示，今天白天到晚上8點降雨以台中以北為主，北台灣降雨顯著，已有飄雨狀況，花東也將降雨，宜蘭入夜有雨勢，至於台中以南到高雄、屏東，今天深夜到明天隨華南雲雨影響，各地降雨出現，降雨逐漸擴及整個台灣。

官欣平說明，今天鋒面通過，明天還有受到華南雲雨影響，加上強烈冷氣團影響，今明兩天全台各地都有降雨，周五之後華南雲雨影響減少，中南部平地降雨緩和。

▲今明兩天水氣增加，各地陸續轉為有雨。（圖／氣象署）

受強烈大陸冷氣團影響，今天溫度也一路往下降，官欣平表示，今天大台北降至15到16度，晚上溫度還會一路往下滑，下班時間可能接近14度， 入夜之後溫度更低；中台灣今天白天高溫也只有22度到25度，花蓮溫度也有顯著下滑，南台灣今天溫度還沒有強烈差別，中部以北則有明顯感受。

官欣平指出，周四、周五、周六全台感受寒冷，最冷時間點落在周五和周六，特別是周六清晨，中部以北、宜蘭約10到11度，花蓮南段到台東、南台灣可能出現13到14度，沿海空曠會再少1到2度，預估是這波強烈冷氣團最低溫時刻，周五雖然溫度比周六略高，但冷空氣主要影響期間落在周四到周六，這三天感受為類似冷度，周日清晨仍涼冷，週日白天才會開始逐漸回溫。

至於降雪機會，官欣平表示，受華南雲雨水氣影響，溫度最低點落在周五夜間到周六清晨，3500公尺以上山區有降雪機會。

▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）