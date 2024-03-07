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周末有望追雪！冷氣團夾雨彈強襲　急凍跌破10度

▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 口罩 冷氣團 強烈冷氣團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲受到強烈冷氣團影響，3500公尺以上山區有降雪的可能。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

受到強烈大陸冷氣團影響，稍早中央氣象署持續針對9縣市發布低溫特報！氣象署指出，不穩定的天氣型態直至下周四（14日）東北季風減弱後，才會得到緩解。

氣象署指出，周六（9日）強烈大陸冷氣團或寒流持續影響，天氣依舊寒冷，清晨會是這波冷空氣最強的時候，北部、東北部低溫只有10度左右，其他地區13到15度，空曠、近山區平地低溫會再更低一些；迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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氣象署接著表示，下周日（10日）清晨各地仍寒冷，白天起強烈大陸冷氣團或寒流逐漸減弱，氣溫略回升；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲；下周一（11日）鋒面逐漸通過及東北季風增強，各地白天氣溫稍下降；中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲：下周二（12日）、下周三（13日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署提醒，下周四（14日）東北季風減弱，氣溫回升，東半部地區有局部短暫雨，西半部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。此外，9日晚起至11日若水氣、氣溫條件配合，3500公尺以上山區可能有路面結冰、局部降雪的機率，前往高山活動應注意。

天氣粉絲專頁「天氣風險」也表示，在溫度的部分周六之前都是比較寒冷的，北部高溫只有12度到14度，低溫也只有10度到11度，會是又濕又冷的天氣型態，到了周日氣溫會略微回升，直到下周二水氣減少溫度再次回升後體趕上才會比較舒適。

在中、南部地區部分天氣風險指出，同樣受到冷空氣影響，高溫部分在周六前只有16度到20度，低溫更只有13度左右，周日開始雖然氣溫回暖，但早晚溫差還是比較大，提醒民眾要注意保暖。
 

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