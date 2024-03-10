只是晚點開絕不缺席！　台南山上水道博物館櫻花來了

▲台南山上花園水道博物館淨水池區櫻花，目前僅約綻放4成，創開園5年來最晚開紀錄，惟隨著氣溫逐漸回升，從3月下旬開始，將進入花期。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

受2023年底接連低溫影響打亂花期，需要冷熱交替才能催生花芽的櫻花尤為明顯，時序已經進入3月，但以往2月就已經繁花盛開的台南山上花園水道博物館淨水池區櫻花，目前僅約綻放4成，創開園5年來最晚開紀錄。

館方表示，隨著氣溫逐漸回升，從3月下旬開始，將進入花期，民眾可把握機會賞花。

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文化局長謝仕淵指出，從2016年起，在專家協助，搭配日式風格建築，於淨水池區總計栽植超過500棵河津櫻、富士櫻、吉野櫻及八重櫻。其中絕大多數是河津櫻，由於就位於停車場旁，每年春節前後正值花期，成為台南市民熱門賞櫻景點。

淨水池區是南台灣平地罕見的賞櫻處，去年停車場旁的河津櫻大爆發，每天都吸引不少民眾前來參觀，今年雖然受天氣影響花況不如預期，幾乎一開花即成為葉櫻，但還是可以欣賞櫻花不同的姿態。

館方表示，春季有許多花卉可賞，除了淨水池區的櫻花外，目前園區內的墨水樹正值花期，滿樹垂枝隨風搖曳的黃花十分美麗，再來也有金色的風鈴木、粉色的花旗木會接力綻放，歡迎民眾關注水道博物館，掌握花況。