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社會 社會焦點 保障人權

54歲阿姨求復合遭拒！嗆同歸於盡持刀猛刺小男友　遭判5年10月

▲▼ 吵架,情侶,夫妻。（示意圖／翻攝自unsplash）

▲54歲譚女求復合遭拒，竟持刀刺傷小男友，遭判刑5年10月。（示意圖／翻攝自unsplash）

記者吳佩蓁／台南報導

台南一名54歲的譚姓女子與小她20歲同居男友阿傑（化名），因感情生變及金錢問題發生爭執，阿傑憤而搬離愛巢，譚女要求復合同居遭拒後，竟到阿傑家潑灑汽油，並持刀刺傷阿傑胸口，幸好警方即時趕到才未發生憾事。台南地院審理後，依殺人未遂罪，判譚女有期徒刑5年10月，可上訴。

判決指出，2023年5月25日傍晚譚女在家中喝了很多酒後，跑到附近五金百貨買菸，但後來念頭一轉就買了水果刀及裝汽油的桶子，之後又到加油站購買汽油，隔天凌晨就拿著汽油和水果刀到阿傑家，她先找來鎖匠打開阿傑家大門，阿傑和母親一見到譚女雙方就發生口角衝突，譚女一氣之下竟開始潑灑汽油，阿傑見狀馬上報警，沒想到譚女竟拿出水果刀朝他胸口猛刺，造成阿傑胸部2處穿刺傷各2公分、雙側氣血胸，幸好警察即時趕到，朝譚女噴辣椒水將她制伏。

阿傑偵訊時證稱，譚女之前曾叫她搬回同居處，但他拒學後，譚女就傳LINE訊息恐嚇她說若不搬來，要讓他家破人亡等語，且譚女過去就曾因與阿傑起衝突，持刀刺傷阿傑腹部，但事後雙方和解，阿傑才撤回告訴。

譚女坦承汽油和水果刀是她想殺害阿傑所用，「我想說潑汽油不成就用刀」，但她辯稱，她當時只有潑灑一點點汽油在地上，但她並未拿出打火機，且她持刀刺向阿傑時，並未朝其心臟致命處，自認僅涉及傷害、恐嚇。

法官勘驗譚女與阿傑對話紀錄，發現譚女事發前一天曾多次傳訊恐嚇阿傑，「你欠我的到時候我覺得夠了我會離開這個世上」、「你現在很想跟我撇開嗎？不要忘記你的承諾」、「你逃的了一時，你逃不了以後，我要找到你們母子輕而易舉。到時候我讓你很爽快」、「到時候你搬到別的地方去，我不確定你媽的安全，不然就試看看」等語，認為譚女對於阿傑母子怨念甚深，並已萌生殺意，而擬以潑灑汽油放火或持刀攻擊殺害阿傑。

台南地院審理後，參酌醫師鑑定結果，認定譚女行為時並未有精神障礙、心智缺陷，且譚女飯後始終僅願坦承涉及傷害、恐嚇，審理時亦僅關注自身所受不公，推諉卸責，難見悔意，依殺人未遂罪，處有期徒刑5年10月，全案可上訴。

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