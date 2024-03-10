建軍強！天下遠未太平　陸國防部：中國軍費公開透明、合理適度

▲ 大陸國防部發言人吳謙 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

今年中陸國防軍費增幅持平，和去年一樣都是7.2%，外界依然緊扣軍費與武統話題，針對國防費預算、近期美對台軍售等有關議題，十四屆全國人大二次會議解放軍和武警部隊代表團新聞發言人吳謙昨9日也指出，「中國的國防費公開透明、合理適度。」談及美對台軍售，則強調不會給「台獨」分裂行徑留下一絲一毫空間。

吳謙說，今年的政府工作報告明確指出，過去一年，國防和軍隊建設取得新的成績和進步。新的一年，要深入貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，全面深入貫徹軍委主席負責制，打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰。

吳謙重申，深化黨的創新理論武裝，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，貫徹軍委主席負責制，深入推進政治整訓、正風反腐。加緊練兵備戰，加強重大任務戰建備統籌，加快網路信息體系建設運用，提高軍隊打贏能力。

談及今年中國國防費預算安排，吳謙表示，「天下遠未太平，軍隊必須建強。」當今世界百年變局加速演進，國際政治紛爭和軍事沖突多點爆發，國內反分裂鬥爭形勢覆雜嚴峻，我國安全形勢不穩定性、不確定性增大，軍事鬥爭任務艱巨繁重。

吳謙說，為保障國防和軍隊現代化進程同國家現代化進程相適應，全面提高捍衛國家主權、安全、發展利益戰略能力，如期實現建軍一百年奮鬥目標，2024年全國一般公共預算安排國防支出1.69萬億元，比上年執行數增長7.2%，其中：中央本級支出1.67萬億元，比上年執行數增長7.2%。

「全軍將束牢過緊日子思想，強化高效低耗理念，堅持勤儉辦一切事業，提高國防資源使用效益。」吳謙說。

▲ 大陸國防部發言人兩會期間回應美對台軍售等涉台議題，堅定打擊台獨分裂勢力。（圖／翻攝 央視）

吳謙指出，「中國的國防費公開透明、合理適度。」中國政府按照國防法、預算法等法律法規要求，每年的國防支出預算都納入政府預算草案，由人民代表大會審查和批準，依法管理和使用，並對外公布國防支出預算總額。

他表示，中國積極參加聯合國軍費透明制度，從2008年起每年向聯合國提交上一財政年度軍事開支報告。與美國等軍事大國相比，中國的國防支出不論是占國內生產總值（GDP）的比重、占國家財政支出的比重，還是國民人均國防支出、軍人人均國防支出等都是比較低的。

談到近期美對台軍售相關問題，吳謙說，「台灣是中國的台灣。」台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。民進黨當局拒不承認一個中國原則和「九二共識」，頑固堅持「台獨」分裂立場，勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁，是台海局勢持續緊張動蕩的根源。

吳謙指出，「民進黨當局必須承擔由此引發的一切後果。」