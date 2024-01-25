美對台軍售　陸國防部：台獨是劇毒，永遠不成事

▲大陸國防部發言人吳謙 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

我軍方與美國在台協會完成簽約，從今年至2027年由美國為台灣提供「飛彈系統技術支援服務」，總金額約7.7億新台幣（約2400萬美元），包括從美國採購T-11型降落傘用於特種部隊使用。對此，大陸國防部發言人吳謙今（25）日指出，「台獨」是劇毒，死路一條，提出三個「永遠」痛批台獨永遠不成事。

針對我方與美國再次軍售，吳謙指出，台灣問題，純屬中國內政，不容任何外國干涉。民進黨當局為了一己私利，揮霍台灣老百姓的血汗錢去購買美國裝備，完全是飲鴆止渴，只會將台灣推向兵凶戰危的險境。

吳謙重申，「台獨」劇毒死路一條。幾件美制武器換不來台灣的安全。「為捍衛國家主權和領土完整，中國人民解放軍一向是敢於出手，敢打必勝。」

記者問及台美關係持續緊密，互動從未消減。吳謙表示，在「台灣問題」上，我們的政策一貫明確，有三個永遠，「台灣永遠不是一個國家，『台獨』永遠不可能成事，外部勢力分裂中國的圖謀永遠不會得逞。」

美國海軍昨24日發布聲明指出，勃克級驅逐艦芬恩號（USS John Finn）今天通過台灣海峽。國防部晚間表示，通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態。對此，中共解放軍東部戰區新聞發言人施毅痛批，美軍挑釁、惡意破壞地區和平穩定。