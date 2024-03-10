陸全國政協閉幕　王滬寧：要促進中華兒女大團結！

▲王滬寧在發表講話。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸全國政協十四屆二次會議閉幕會今（10）早9時舉行，政協主席王滬寧發言時，未提兩岸議題，而是概括稱要自覺促進中華兒女大團結，調動一切可以調動的積極因素，團結一切可以團結的力量。

▲閉幕會現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

王滬寧指出，全體委員高度評價過去一年以習近平同志為核心的中共中央，團結帶領全黨全國各族人民頑強拚搏、勇毅前行，圓滿實現經濟社會發展主要預期目標，引領「中國號」巨輪劈波斬浪、奮勇前進。

王滬寧表示，會議期間，全體委員認真學習習近平總書記參加民革、科技界、環境資源界委員聯組會等的重要講話精神，深入討論政府工作報告和其他報告，認真審議政協常委會工作報告和提案工作情況報告等文件，積極建言資政，廣泛凝聚共識，取得豐碩議政成果；這是一次高舉旗幟、真抓實幹、團結奮進的大會，匯聚了正能量、提振了精氣神。

談及未來的工作，王滬寧表示，首先要提高政治站位，深化對推進中國式現代化的思想認識；其次要聚焦重點任務，以高質量建言助推中國式現代化。

王滬寧最後指出，要堅持大團結大聯合，為推進中國式現代化廣泛凝心聚力；要調動一切可以調動的積極因素，團結一切可以團結的力量；要加強思想政治引領，形成團結一心、攻堅克難、開拓奮進的強大合力；要講好中國故事，講清楚中國式現代化既造福中國人民、又促進世界各國現代化，助力營造良好外部環境。