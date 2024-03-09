陸提房產危機「治本之策」　堅持房住不炒：今後拚的是高質量

記者蔡儀潔／北京報導

房地產危機拖累大陸經濟增長，對此，大陸住建部今（9）日介紹了「房地產發展新模式」，強調始終堅持「房住不炒」定位，將完善房屋從開發建設到維護使用的全生命週期管理機制，「希望現在的房地產企業看到，今後拚的是高質量（高品質），拚的是新科技，拚的是好服務。」

大陸第十四屆全國人大二次會議在北京梅地亞中心新聞發布廳，舉行民生主題記者會，教育部部長懷進鵬、人力資源和社會保障部部長王曉萍、住房和城鄉建設部部長倪虹、國家疾病預防控制局局長王賀勝，針對教育、就業和社會保障、住房、醫療疾控等相關問題，回答中外記者提問。

倪虹在會上指出，構建房地產發展新模式，是破解房地產發展難題、促進房地產市場平穩健康的治本之策。

倪虹具體闡述道，首先在理念上，始終堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，完善「市場+保障」的住房供應體系，政府保障基本住房需求、市場滿足多層次多樣化住房需求，建立租購並舉的住房制度，努力讓人民群眾住上好房子。

其次在機制上，倪虹指出，一是建立「人、房、地、錢」要素聯動的新機制，以人定房、以房定地、以房定錢，抓手就是指導各地編制好住房發展規劃；二是完善房屋從開發建設到維護使用的全生命週期管理機制，「這是一項系統性很強的工作。」

倪虹進一步稱，在供給方面，要改革完善商品房開發、融資、銷售等基礎性制度，有力有序推進現房銷售；在使用方面，要加快建立房屋體檢、房屋養老金、房屋保險等專項制度。

▲記者會現場。（圖／記者蔡儀潔翻攝）

最後在實施方面，倪虹表示，第一個重點是規劃建設保障性住房，推進「平急兩用」公共基礎設施建設和城中村改造；第二個重點是下力氣建設好房子，希望能夠多行業跨界協同，合力建造綠色、低碳、智能、安全的好房子，讓群眾能夠住得健康、用得安全方便。

倪虹總結稱，在新模式下，希望現在的房地產企業看到，今後拚的是高質量，拚的是新科技，拚的是好服務，「誰能抓住機遇、轉型發展，誰能為群眾建設好房子、提供好服務，誰就能有市場，誰就能有發展，誰就能有未來。」