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大陸 大陸焦點 特派現場

王滬寧首份工作報告全票通過！　「政治決議」提推進祖國和平統一

▲▼ 2024兩會,大陸兩會,2024政協閉幕,兩會,人民大會堂 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲閉幕式現場 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸全國政協今（10）早閉幕，全過程非常精簡，僅約35分鐘就結束。會上宣讀的「政治決議」指出，廣大政協委員要團結一切可以團結的愛國力量，深化兩岸各領域融合發展，共同推進祖國「和平統一」進程。

▲▼ 2024兩會,大陸兩會,2024政協閉幕,兩會,人民大會堂 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲表決結果 。（圖／記者蔡儀潔攝）

今早的閉幕式在北京人民大會堂舉行，中共中央總書記習近平等大陸高層到場出席。會議共有四個議程，先是表決政協關於常務委員會工作報告的決議，最後以2085票全票通過。

在「政治決議」表決環節，會上宣讀內容時提到，廣大政協委員要認真學習貫徹堅持新時代中國共產黨解決台灣問題的總體方略，團結一切可以團結的愛國力量，深化兩岸各領域融合發展，共同推進祖國「和平統一」進程。

另外，「政治決議」中還指出，要發揮新型政黨制度優勢，築牢中華民族共同體意識，堅持宗教中國化方向，加強同黨外知識分子、非公有制經濟人士、新的社會階層人士聯繫，全面準確堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治方針，促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係、海內外同胞關係和諧，鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線。

該份「政治決議」接著表決通過，另外關於政協十四屆一次會議以來提案工作情況報告的決議、關於政協十四屆二次會議提案審查情況的報告，也在閉幕會上通過。

▲▼ 2024兩會,大陸兩會,2024政協閉幕,兩會,人民大會堂 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲王滬寧發表講話。（圖／記者蔡儀潔攝）

王滬寧在閉幕致詞時指出，今年是中華人民共和國成立75週年，接下來第一要提高政治站位，深化對推進中國式現代化的思想認識，團結引導參加人民政協的各黨派團體、各族各界人士堅定不移聽黨話、跟黨走。

王滬寧接著稱，第二要我們要聚焦重點任務，以高質量建言助推「中國式現代化」，其是一項前無古人的開創性事業，需要廣納群言、廣集眾智、廣謀良策。

王滬寧表示，第三要堅持大團結大聯合，為推進中國式現代化廣泛凝心聚力，人民政協要自覺促進中華兒女大團結，調動一切可以調動的積極因素，團結一切可以團結的力量；要加強思想政治引領和講好中國故事，講清楚中國式現代化既造福中國人民、又促進世界各國現代化，助力營造良好外部環境。

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