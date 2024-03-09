陸兩會「台灣省代表」開團組會　陳雲英：不認同中國人是悲劇！

▲團組會現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸全國兩會期間，「台灣省代表團」團組會議今（9）早舉行，經濟學家林毅夫之妻陳雲英指出，台灣選後走向三黨共治，這弱化了台灣社會，自己今年提出的建議圍繞加強台灣青年實施愛國主義教育，「不認同自己是中國人是一個悲劇！」

今早的團組會議在北京人民大會堂「台灣廳」舉行，台海議題吸引大批中外媒體關注。在提問環節，陳雲英回應「大選後的兩岸關係」時，再次重申台灣選舉只是地方選舉，結果不代表主流民意，「台灣會從過去的藍綠對抗，走向三黨共治的時代。台灣社會在弱化，分離主義的活動非常猖獗。」

▲陳雲英。（圖／記者蔡儀潔攝）

陳雲英不認為兩岸交流會中斷，因為祖國大陸一定會盡最大的誠意做最大的努力，歡迎每一個台灣同胞來到祖國大陸，不管是求學、就業、創業，還是經商、辦事。

陳雲英介紹這次兩會提出的建議，其中一點是關於加強台灣青少年實施愛國主義教育，「我是心疼台灣實施『去中國化教育』，每年新增幾十萬不認同自己是中國人的新選民，再在每一次選舉中，經過煽情的造勢動員，再一次加深洗腦。」

「不認同自己是中國人是一個悲劇！」，陳雲英強調，台灣同胞來大陸的有利的因素持久存在，一是語言文化無障礙，二是距離最短，三是大陸經濟體量最大。

她接著批判道，難道要讓台灣青年沒有未來、沒有前途嗎？封閉在一個3.6萬平方公里的島內嗎？大家要打開自己的大腦思考，如果是有目的、理性、有情感的思考，最後一定是會選擇到祖國大陸。

另一名台灣人大代表、現任中華全國台灣同胞聯誼會副會長顏珂則指出，目前的兩岸關係面臨嚴峻複雜的形勢，民進黨拒不承認「九二共識」、以美謀獨，繼續在台獨的道路上鋌而走險，嚴重危害台海和平穩定。

顏珂強調，面對複雜嚴峻的形勢，祖國大陸可以說是意志堅定、信心堅定，始終牢牢把握兩岸關係發展的主導權和主動權，順應兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，堅定不移反對台獨分裂和外來干涉，維護和平，擴大交流，促進合作，深化融合，推進統一。

今日會議的議題包括審議大陸國務院組織法修訂草案、最高法院工作報告、最高檢察院工作報告等，採「全體會議」形式進行。

據悉，「台灣省代表團」今年共有13位人大代表出席大陸全國兩會，分別來自科技、文化教育、醫療衛生和經濟界，大多是在中國大陸出生的台灣籍人士。陳雲英是於2018年當選第十三屆全國人大代表，擔任台灣代表團成員。