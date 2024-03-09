陸2024高校畢業生將達1179萬人　 人社部：全力拓寬就業管道

記者蔡儀潔／北京報導

大陸青年失業率高企，在今（9）日下午舉行的「民生主題記者會」上，人力資源和社會保障部部長王曉萍指出，今年高校畢業生將達到1179萬人，將強化促進青年就業政策舉措，同時全力拓寬就業管道，充分發揮6900多家零工市場供需對接作用。

▲今日記者會在北京梅地亞中心新聞發布廳。（圖／記者蔡儀潔攝）

大陸第十四屆全國人大二次會議在北京梅地亞中心新聞發布廳，舉行民生主題記者會。關於就業，王曉萍指出，2023年全年城鎮新增就業1244萬人，城鎮調查失業率平均為5.2%，脫貧人口務工規模超過3300萬人，實現了預期目標，為增進民生福祉、穩定社會預期發揮了積極作用。

談及今年的情況，王曉萍表示，值得關注的是，人工智慧、大數據等專業人才需求旺盛，康養護理、住宿餐飲、文化旅遊等服務業需求走高，小微企業招聘需求明顯增加，技術技能職缺需求快速上升。

王曉萍指出，就業市場這些變化，充分印證了當前中國經濟回升向好態勢鞏固增強，折射出傳統產業轉型升級、新質生產力加快發展的新趨勢、新機遇；從走勢看，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，高質量發展具備堅實的支撐。

王曉萍提到面臨的難點，目前就業總量壓力不減，結構性矛盾仍待破解，部分勞動者就業面臨一些困難問題，穩就業還需付出更多努力。

▲王曉萍（左三）。（圖／記者蔡儀潔翻攝）

究竟該怎麼做？王曉萍介紹，未來會從五個方面來發力，第一是全力穩定就業職缺，延續降低失業、工傷保險費率政策；第二是全力拓寬就業管道，加強對就業容量大的民營經濟、中小微企業等各類經營主體的支持，培育數位經濟、銀發經濟等就業新的增長點，充分發揮6900多家零工市場供需對接作用，支持勞動者靈活就業等。

王曉萍接著指出，第三是，全力提升就業技能，深入推進技能中國行動，聚焦先進製造、現代服務、養老照護等重點領域需求，大規模展開職業技能培訓；第四是全力優化就業服務，繼續組織更多招聘活動，推廣「大數據+鐵腳板」服務模式，打造「家門口」就業服務站等。

王曉萍稱，第五是全力保障重點群體，今年高校畢業生將達到1179萬人，將強化促進青年就業政策舉措，穩定公共崗位規模；扎實做好退役軍人等重點群體就業工作，加強對困難人員就業幫扶等。

王曉萍最後指出，將會同相關部門，強化人力資源市場規範發展，積極構建和諧勞動關係，保障農民工工資支付，維護勞動者合法權益，營造公平良好的就業環境。