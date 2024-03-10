　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市前議員黃郁芬產後3個月偷吃助理「旅館大戰4小時」　急關臉書

▲▼快訊／台北市議員黃郁芬PCR陽性確診：辦公室同仁有症狀。（圖／翻攝自臉書／黃郁芬 台北市議員）

▲前台北市議員黃郁芬。（圖／翻攝自臉書／黃郁芬 台北市議員）

記者董美琪／綜合報導

前北市議員黃郁芬「台灣小柴玲」被爆出婚後不忠的消息，據報導，產後僅3個月，她便與謝姓男助理發生婚外情，二人甚至一同前往金山一間溫泉旅館度過長達4小時。符姓前夫發現後憤而提告，近日法官判決，裁定男助理須對配偶侵害權賠償前夫40萬元。面對風暴，黃郁芬緊急將臉書粉專設為關閉狀態，暫時躲避外界關注。

太陽花學運出身的黃郁芬，曾經加入過民進黨和時代力量，最終以無黨籍身分擔任北市議員。她於2022年3月與林昶佐的幕僚符男完婚，兩人經歷長達5年的戀愛。令人意外的是，黃女在同年9月生下一子後，12月便與謝姓男助理產生曖昧情愫，兩人彼此發送短訊「你真的是很會在我毫無準備的時候，讓我好害羞，我們溜出去睡覺好了」、「那天早上真的好開心」，甚至在跨年夜前夕互相表露愛意。

▲▼0409台北市議會,台北市議員黃郁芬。（圖／記者李毓康攝）

▲前台北市議員黃郁芬。（圖／記者李毓康攝）

符男得知後心理受創，甚至多次尋求心理諮詢。最終，他向謝姓助理提告，要求賠償60萬元，並在2023年與黃郁芬離婚。謝男辯稱，兩人只是因黃郁芬選舉失利而一起約到金山欣賞海景，只有擁抱親吻，沒有進一步發展。

然而，法官認為雙方均從事政治工作，生活及工作高度重疊，謝男與黃郁芬不當交往，對符男造成很大影響，兩人行為已明顯超越正常社交範疇，依法判謝男賠償40萬元，可上訴。消息曝光後，黃郁芬已迅速關閉臉書避風頭。

ET快訊
妻子調店支援搬回娘家暫住！丈夫卻抓包她「吃同事肉X」
4縣市低溫特報　「跌破10度」範圍曝！
台中3車猛撞　機車鏟起轎車「45度懸空」畫面曝
快訊／高雄男逛好市多出事了！被撞倒地無法動彈送醫
客人摩鐵嗨完竟「扛走八爪椅」　照片讓眾人笑了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市前議員產後3個月偷吃助理「旅館大戰4小時」　急關臉書

男打掃弟弟老宅驚見29顆機槍子彈、2手榴彈　軍方勘驗結果曝光

快訊／口罩男「帽T蓋頭」站高雄大遠百頂樓欄杆外1小時　嚇壞路人

快訊／陣雨惹禍！高雄油漆工怕打滑失足墜落　蹲坐鐵皮屋頂求救

妻子調店支援搬回娘家暫住！丈夫卻抓包她「吃同事肉X」

快訊／高雄男逛好市多出事了！上廁所被撞倒地　疑脊椎受傷送醫

快訊／台鐵三坑站軌道旁驚見人頭骷髏　警封鎖現場採證調查

快訊／開車撞丟丟妹！拿球棒+辣椒水攻擊　駕駛10萬交保、2嫌聲押

基隆公車駕駛昏迷前「拚命救乘客」　搶救10天終於甦醒了

台中3車猛撞　機車鏟起轎車「45度懸空」3人送醫

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

田中千繪穩交范逸臣15年不婚　「有8成朋友離婚」：人生有很多選擇

日本推出機器人外送服務！會等紅燈、輕鬆跨越高低差

孟耿如帶女兒「黃玉米」露面..嚇到掙脫　被問黃子佼復出計畫「我也不清楚」

違反醫院規定12人探病　竟因無聊「喬桌開賭」！

婁峻碩籌備婚禮沒吵架：我就控制狂　放閃凡凡「她有我身上所有東西♥」

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

韓佳人跟兒子視訊「秒變娃娃音」！　「被問第三胎」嚇壞：是恐怖片XD

北市前議員產後3個月偷吃助理「旅館大戰4小時」　急關臉書

男打掃弟弟老宅驚見29顆機槍子彈、2手榴彈　軍方勘驗結果曝光

快訊／口罩男「帽T蓋頭」站高雄大遠百頂樓欄杆外1小時　嚇壞路人

快訊／陣雨惹禍！高雄油漆工怕打滑失足墜落　蹲坐鐵皮屋頂求救

妻子調店支援搬回娘家暫住！丈夫卻抓包她「吃同事肉X」

快訊／高雄男逛好市多出事了！上廁所被撞倒地　疑脊椎受傷送醫

快訊／台鐵三坑站軌道旁驚見人頭骷髏　警封鎖現場採證調查

快訊／開車撞丟丟妹！拿球棒+辣椒水攻擊　駕駛10萬交保、2嫌聲押

基隆公車駕駛昏迷前「拚命救乘客」　搶救10天終於甦醒了

台中3車猛撞　機車鏟起轎車「45度懸空」3人送醫

趙安吉死前「打電話狂求救」　恐怖奪命環節曝光

陽明神操作　年前美西線提早降價攬得滿載出航

北市前議員產後3個月偷吃助理「旅館大戰4小時」　急關臉書

公婆財產都給大小姑…嗆兒「一毛錢都別想」！人妻無奈　眾人吵爆

龍抬頭求錢母、發財水方法一次看！　命理師揭「催財風水」祕法

再婚卻見「前夫回家做客」人妻傻眼他們變好友　眾人笑：是真愛

除濕機使用前必檢查！台電提醒「1功能故障」恐變火災

他無中生有停車格！後車卡死動不了　一票人轟：自私人愈來愈多

00919、00878、0056會選哪一支？　達人分析：00919一缺點須留意

婆婆出國小姑衣服沒人幫洗！　竟一改先前態度「叫大嫂」

一包不到11元 東森幣折後最低897元

社會熱門新聞

口罩男站高雄大遠百欄杆外　嚇壞路人

男逛好市多出事了！上廁所被撞送醫

台中短褲女倒臥公園長椅！　身邊只剩58高粱空瓶

妻子忙工作搬回娘家　丈夫卻抓包她出軌同事

即／北市光復橋車禍　騎士捲公車車底亡

即／台鐵三坑站軌道旁驚見人頭骷髏

重機騎士自摔亡　捲公車底搶救畫面曝

台中3車猛撞　機車鏟起轎車

快訊／開車撞丟丟妹還打人　3嫌交保

男打掃驚見29顆子彈　勘驗非軍方製造

前女議員旅館大戰助理4hrs　急關臉書

人夫遭仙人跳　給2.6萬險遭推下山

前女台北市議員爆偷吃助理！夫怒告

曖昧對話曝！前北市議員黃郁芬告白男助理

更多熱門

相關新聞

黃郁芬連任失利！感性道謝團隊

黃郁芬連任失利！感性道謝團隊

九合一大選落幕，台北市士林、北投區議員黃郁芬連任失敗，稍早發長文感謝競選團隊，感性地說自己若無辦公室同仁，什麼都做不了，「這四年來的成績單，如果有得到任何的稱許，那是你們應得的。」

嗆時力候選人大翻車　呱吉道歉！留言卻炎上

嗆時力候選人大翻車　呱吉道歉！留言卻炎上

呱吉稱輔選被比中指遭打臉　黃郁芬道歉反挨酸

呱吉稱輔選被比中指遭打臉　黃郁芬道歉反挨酸

呱吉爆輔選遭劉仕傑團隊比中指　慘遭監視器打臉

呱吉爆輔選遭劉仕傑團隊比中指　慘遭監視器打臉

10人受困河堤外　柯：民眾不太信邪

10人受困河堤外　柯：民眾不太信邪

關鍵字：

黃郁芬

讀者迴響

熱門新聞

經營56年！可利亞餐廳「結束營業」

快訊／台灣第一人！　YouTuber破1000萬訂閱

沒用到蘇丹紅！小磨坊老闆：自驗513次

口罩男站高雄大遠百欄杆外　嚇壞路人

勞斯萊斯被撞爛！車主回應了「不求償」

不一定要用毛巾！洗臉「最佳工具」醫激推：不會傷皮膚

獨／機車定檢費4月起「調漲為100元」　27年來首度漲價

被嫌床上「像充氣娃娃」！她認了沒感覺　男友一聽崩潰

下周「雨擴全台」！濕冷到周二　玉山有機會降3月雪

男逛好市多出事了！上廁所被撞送醫

陳桂林同款便當紅到對岸！陸博主讚：CP值高

台中短褲女倒臥公園長椅！　身邊只剩58高粱空瓶

1個月瘦6~8kg！日醫推「擺爛減肥法」

妻子忙工作搬回娘家　丈夫卻抓包她出軌同事

4縣市低溫特報　跌破10度範圍曝

更多

最夯影音

更多
違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告
周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

田中千繪穩交范逸臣15年不婚　「有8成朋友離婚」：人生有很多選擇

田中千繪穩交范逸臣15年不婚　「有8成朋友離婚」：人生有很多選擇

日本推出機器人外送服務！會等紅燈、輕鬆跨越高低差

日本推出機器人外送服務！會等紅燈、輕鬆跨越高低差

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面