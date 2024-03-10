北市前議員產後3個月偷吃助理「旅館大戰4小時」　急關臉書

▲前台北市議員黃郁芬。（圖／翻攝自臉書／黃郁芬 台北市議員）



記者董美琪／綜合報導

前北市議員黃郁芬「台灣小柴玲」被爆出婚後不忠的消息，據報導，產後僅3個月，她便與謝姓男助理發生婚外情，二人甚至一同前往金山一間溫泉旅館度過長達4小時。符姓前夫發現後憤而提告，近日法官判決，裁定男助理須對配偶侵害權賠償前夫40萬元。面對風暴，黃郁芬緊急將臉書粉專設為關閉狀態，暫時躲避外界關注。

太陽花學運出身的黃郁芬，曾經加入過民進黨和時代力量，最終以無黨籍身分擔任北市議員。她於2022年3月與林昶佐的幕僚符男完婚，兩人經歷長達5年的戀愛。令人意外的是，黃女在同年9月生下一子後，12月便與謝姓男助理產生曖昧情愫，兩人彼此發送短訊「你真的是很會在我毫無準備的時候，讓我好害羞，我們溜出去睡覺好了」、「那天早上真的好開心」，甚至在跨年夜前夕互相表露愛意。

▲前台北市議員黃郁芬。（圖／記者李毓康攝）



符男得知後心理受創，甚至多次尋求心理諮詢。最終，他向謝姓助理提告，要求賠償60萬元，並在2023年與黃郁芬離婚。謝男辯稱，兩人只是因黃郁芬選舉失利而一起約到金山欣賞海景，只有擁抱親吻，沒有進一步發展。

然而，法官認為雙方均從事政治工作，生活及工作高度重疊，謝男與黃郁芬不當交往，對符男造成很大影響，兩人行為已明顯超越正常社交範疇，依法判謝男賠償40萬元，可上訴。消息曝光後，黃郁芬已迅速關閉臉書避風頭。