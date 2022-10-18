暴雨近10人被關水門外　柯文哲：有通知！但民眾「不太信邪」

▲柯文哲出席熊好券2.0意願登記起跑記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

北台灣連日大雨釀災，無黨籍台北市議員黃郁芬透露，原訂大佳河濱公園外舉辦的世界音樂節因雨取消，但近十名設備廠商未被水利處告知，進而困在堤防外。對此，台北市長柯文哲回應，都有通知這些這些人，但「有時候被通知人不太信邪」。

針對近十名設備廠商被困在堤防外一事，柯文哲18日上午出席熊好券2.0記者會時表示，自己於昨天、今天都分別召開檢討會議，不算台北市水利處在內，台北市停管處就發了2萬多封簡訊，且是從早上9點開始發，「現在就有個問題，我簡訊發給你了，你為什麼沒去做動作？」

柯文哲指出，如果民眾反映沒收到簡訊，北市府可以調查原因，包括是否為換手機，還是發簡訊後民眾也沒有看，但經過這次事件之後，資訊局、停管處與水利處要擬出方案，如果車停在堤外的話，一定要登錄車牌號碼、電話號碼，才可以更精確傳遞訊息。

柯文哲提及，當天河濱要辦大型演唱會，水利處也有事先通知對方，但因民眾對颱風天較有心理準備，面對強降雨則會質疑「看起來還好」，結果2、3小時就下傾盆大雨，「事實上這些都有通知他們，只是有時候被通知人不太信邪。」由於水門一定要關，將來得建立「市府發通知，民眾一定要當一回事、真的得跑」的文化。

至於昨稱泡水車要人民自己負責，結果臉書被灌爆？柯文哲說，如果有錯誤就可以改進，但要先講清楚系統哪裡有問題，得慢慢建立「政府法令是有意義的」思維，「不過台灣常常是這樣，因為政府不可信，所以大家聽一聽後都不太理。」而以自己個性來看，整個事件要做完整檢討。