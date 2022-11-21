呱吉稱輔選被比中指遭打臉　黃郁芬道歉反挨酸「大街罵人小巷道歉」

▲黃郁芬針對「中指事件」道歉。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊晏琳／綜合報導

台北市議員邱威傑（呱吉）20日晚間指控，在幫士林北投議員黃郁芬輔選時，被時代力量同區議員參選人劉仕傑團隊比中指，不過事後證明是誤會一場。黃郁芬則針對此事發文致歉，不過因內文未提及前因後果，反被網友酸是「大街罵人、小巷道歉。」

黃郁芬表示，自己整晚都在跑行程，深夜回辦公室才知道呱吉提到車掃遭比中指的事情。「我對於當天在車隊快速行經後所衍生的一切誤解，感到非常抱歉。」並特別點名呱吉及劉仕傑，向他們致上歉意，「希望一切爭議到此為止。」

「我相信我們參與公共事務的出發點都是良善的，沒有人希望出現任何不實的攻擊或抹黑」，黃郁芬強調，對於整起事件所衍生的後果，她都會概括承受，同時也再次向因此被牽連的所有人致歉。

黃郁芬發文道歉，但網友似乎不太買單，紛紛在底下砲轟「沒把標的講清楚就道歉，那大家知道你在道歉什麼嗎」、「大街罵人小巷抱歉，讚讚讚」、「大街，小巷，黃郁芬」、「參與公共的出發點都是良善的？是虛偽吧」、「從頭到尾發生什麼事情你都沒講，剛剛去劉先生fb才知道，你這樣算道歉嗎」、「甚至讓人看不出妳為啥事情道歉」、「大街罵人小巷子道歉喔！」、「潑了髒水要講清楚，不要糊弄道歉兩句就交待過去。」

但也有人替黃郁芬緩頰，「誤會釐清就好，放寬心～加油」、「郁芬並非當事人，代表車掃事件道歉是基於禮貌，做到這樣即可」、「錯了就好好跟對方道歉請求原諒，有些刻意來拉屎的留言笑看即可」、「要道歉也不是你道歉，呱吉這麼大的聲量沒查證就轟別人，民主開箱的最後是抹黑別人？」

據了解，是黃郁芬助理稱被比中指才導致此事發生。也有人表示，劉仕傑目前已提供助理對黃郁芬車隊用大拇指比讚的影片，詢問黃的助理是否要提供證據。黃郁芬回應「我覺得現在不論多說什麼都無益於整起爭議，而且我也不想將自己的助理推上火線。」

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