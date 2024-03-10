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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／重整社群再出發！柯文哲拚聲量保溫　百萬YT增節目「暢聊國政」

▲▼柯文哲及民眾黨團三長與國民黨團三長餐敘，餐敘後柯文哲受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲於2024總統大選落敗後，進行一系列黨內檢討、人事調整，空戰部分將新聞業務從原有文宣部拉出，使文宣部能專注業務，但仍被外界質疑社群操作變弱；據了解，柯文哲經過這2個月的「修復期」，社群操作將重整再出發，3月底將每週有一檔新節目，類似過往在台北市政府的「真心話」，但層級拉高至談論國政。

柯文哲於2024總統大選期間，因為陸戰資源有限，因此特別著重在空戰發揮，在柯文哲個人YouTube開設「KP TV」不斷播放節目或記者會，進而在1月成為「百萬YouTuber」；然而隨著大選落敗，柯文哲於黨內進行檢討時，開始認為「KP TV」當初應該開設在民眾黨的YouTube「民眾之聲」，才能帶動民眾對於民眾黨整體的關注度。

▲▼柯文哲YouTube訂閱數破百萬。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

▲柯文哲YouTube訂閱數於今年1月突破百萬。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

除此之外，柯文哲在總統大選落幕後，開始進行一系列人事改組，將原本負責社群操刀的「戰狼小姊姊」陳智菡，調整到民眾黨團擔任主任，盼統一黨部、黨團戰線，卻進而導致網路社群操作轉弱，臉書文章改走「穩扎穩打」路線，已經成長到擁有114萬粉絲的「柯文哲」YouTube也近乎停擺，使柯文哲聲量開始下滑，面臨「保溫問題」。

而民眾黨日前拍板定案，將文宣部的新聞業務額外拉出來，新設立「新聞輿情部」，並且由前柯辦發言人吳怡萱接下新聞部主任一職，也等同於是發言人角色；至於文宣部則由主任李頂立繼續接掌，但工作內容就可變相專一，專注操作社群文宣。

面對柯文哲有意想經營目前僅28.5萬粉絲的「民眾之聲」YouTube，仔細觀察可發現，「民眾之聲」開始上傳一系列新單元，包括「立院直球對決」、「觀點相對論」、「一週畫眾點」等，甚至還有立委質詢精華片段，除此之外，7日晚間還出現了一檔「國會台8線」節目，開箱立委黃國昌的辦公室，盼讓民眾了解立法院與立法委員到底在做什麼。

▲▼突破百萬粉絲的民眾黨主席柯文哲個人YouTube將進行重整出發，新上節目談國政，避免流失支持者。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

▲突破百萬粉絲的民眾黨主席柯文哲個人YouTube將進行重整出發，新設節目談國政，避免流失支持者。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

至於高達114萬粉絲的「柯文哲」YouTube頻道，據了解，民眾黨規劃要進行重整，包括要打造類似以前在台北市政府時期的「今晚我想來點真心話」節目；當時柯文哲展開此節目時，除了時任發言人陳智菡擔任主持人外，還會找時任副發言人黃瀞瑩等人邀請一級首長們暢聊市政，創下相當可觀的收視率，幾乎每集都破萬觀看。

不過，柯文哲如今已是打過2024總統大選的知名政治人物，因此新版「今晚我想來點真心話」節目規格，將超越台北市政，上升至談論、評論國政的格局，也似乎有意在為2026九合一選舉、2028總統大選打「保溫戰」。據了解，因應節目內容的不同，節目主持人部分，未來會找立委、議員或發言人們輪流擔任。

除此以外，在臉書社群操作上，因應民眾黨已成「第三大黨」且在立院擁有8席立委，所以未來將開設「立法院民眾黨團」臉書，倘若未來是關於立院業務的內容或回應，就會使用黨團臉書公布。

至於柯文哲的臉書內容，黨內人士透露，接下來會是「精緻、量少化」，轉為「專職黨主席」格局，若有國政議題則會持續維持發文，但組織、各地方黨部事務，則傾向用民眾黨自己的臉書公布；而柯文哲下鄉遇到的一些風俗民情事務，也會傾向用柯臉書發放，但因柯至今仍處於「修復期」，未來「人設」也會做調整，稍微修改競選總統期間的高張力態度，重新出發。

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