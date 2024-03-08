　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內政部反詐宣導驚見柯文哲錄音宣傳檔　吳怡萱籲：要拴緊螺絲

▲▼民眾黨新聞部主任吳怡萱。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨新聞部主任吳怡萱。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

近年詐騙事件猖獗，國民黨立委陳菁徽在質詢時揭露，由內政部提供給各部會宣傳的反詐宣導素材，不只有資料夾空白，更誇張的是赫見裡面竟然還藏有柯文哲競選錄音檔，連備詢的院長陳建仁都直呼「下一跳」。對此，民眾黨發言人吳怡萱表示，柯文哲雖然很樂意當「反詐代言人」，但面對資安風險疑慮，不管是內部人員出錯，還是其他因素造成，恐怕要趕緊拴緊螺絲。

陳菁徽指出，台灣詐騙事件頻傳，打詐防詐是全民職責，行政院各部會都應協助宣傳相關資訊；她卻找到由內政部提供給衛福部的反詐宣傳資訊素材中，提供的宣傳連結大有問題。首先該資料中防詐學堂系列影片連結，點進去卻什麼資料都沒有，民眾想找反詐資訊卻撲空，難道當初上傳時都沒有檢查嗎？

陳也發現，30秒短版影片的連結，進入之後有許多百工百業共同宣傳反詐影片，然而卻發現裡面的檔案是任何人都可以任意刪除移除。陳質疑，如果有人無意、惡意刪除，所有成果豈不就消失，政府的資安保障未免太過時？內政部與數發部到底在幹嘛？數發部應該要針對各部會做最基礎的資安教學，否則反詐宣傳還未成功，部內已經出現資安風險。

陳菁徽也爆料，資料夾中更有一個命名特殊的資料夾「柯P廣告-最後衝刺版本」，裡面竟然是柯文哲競選2024總統時的全套競選錄音檔，而且國、台語版本都有，總共將近56個檔案。

現場陳菁徽也直接播放出來給陳建仁聽，陳建仁皺眉表示，「謝謝你告訴我，我嚇一跳」。此時內政部長林右昌也上備詢台，一邊看著陳PO出的影片內容，一邊表示，「容我們查一下，這個...，這個怪怪的」。陳菁徽質疑，反詐資料夾藏有競選錄音檔，還廣請各級單位，學校共同宣傳，行政單位全面淪陷。如果是廠商所為，那內政部監管不力、螺絲完全鬆落，若是公務人員所為，已經嚴重違反行政中立，應該要嚴辦處理。

陳菁徽要求，政府應全面檢討資安問題、跨部會之間的訊息傳遞，不能讓這起烏龍大出包再發生。林右昌則說，「這怪怪的，我們來了解一下，這我確認一下」；陳建仁也說，「這要看看是雲端的問題，還是…」，林右昌說，「就是怪怪的」，陳承諾，「一週內一定會完整了解，數位部也會全面檢查」。

ET快訊
南韓58萬追蹤辣模現身台北！浴袍拉開「黑色比基尼」被讚爆
快訊／冷氣團最強時刻到！12縣市「低溫特報」
徐巧芯踢爆：唐鳳數發部規劃「一年出國329天」　豪砸4億弄辦
中興大學人工湖師生清淤　撈出20年前Nokia手機
醫師曝蘇丹紅動物實驗「損傷DNA」！氣罵：被禁用當然沒致癌資
台股衝破2萬點！他憶35年前「全民炒股」：台灣錢淹到滿出來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

徐巧芯踢爆：唐鳳數發部規劃「一年出國329天」　豪砸4億弄辦公室

內政部反詐宣導驚見柯文哲錄音宣傳檔　吳怡萱籲：要拴緊螺絲

食安辦拿蘇丹紅比茶、咖啡　立委：三聚氰胺也同級，難道有一樣

拿蘇丹紅比茶、咖啡！毒理專家批「不智」：魚目混珠造成不毒錯覺

瓦斯斷供找不到人？　產發局：獲報後立刻趕往現場、40分鐘內處理完畢

快訊／拿咖啡、茶比蘇丹紅挨轟　食安辦致歉：未來會更加謹慎

陸委會稱「兩岸對話管道還在」　陸漁船翻覆「當天」進入協商程序

蘇丹紅與咖啡列同級致癌物　徐巧芯：所以我每天都在吃蘇丹紅？

柯志恩也收到恐嚇信！　「炸彈放在高雄」冒名陳其邁勒索4000萬

傳遞婦女節祝福感謝　謝國樑親送「同仁+洽公民眾」巧克力

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

李洪基抓包希澈家藏「女生豹紋褲」　張根碩再虧他「愛偷約妹出去」XD

男搶到IU演唱會門票歡呼　公司同事為他拍手祝賀XD

張蘭直播「模仿大S靈堂穿搭」　認了蹭熱度…網轟：沒下限！

陸5歲弟獨自睡前狂喊加油　眼眶泛淚打氣：哼！我不哭

徐巧芯踢爆：唐鳳數發部規劃「一年出國329天」　豪砸4億弄辦公室

內政部反詐宣導驚見柯文哲錄音宣傳檔　吳怡萱籲：要拴緊螺絲

食安辦拿蘇丹紅比茶、咖啡　立委：三聚氰胺也同級，難道有一樣

拿蘇丹紅比茶、咖啡！毒理專家批「不智」：魚目混珠造成不毒錯覺

瓦斯斷供找不到人？　產發局：獲報後立刻趕往現場、40分鐘內處理完畢

快訊／拿咖啡、茶比蘇丹紅挨轟　食安辦致歉：未來會更加謹慎

陸委會稱「兩岸對話管道還在」　陸漁船翻覆「當天」進入協商程序

蘇丹紅與咖啡列同級致癌物　徐巧芯：所以我每天都在吃蘇丹紅？

柯志恩也收到恐嚇信！　「炸彈放在高雄」冒名陳其邁勒索4000萬

傳遞婦女節祝福感謝　謝國樑親送「同仁+洽公民眾」巧克力

南韓58萬追蹤辣模現身台北！浴袍拉開「黑色比基尼」2.5萬人朝聖

女性50歲後腰圍過粗逾6成　恐增三高風險

快訊／冷氣團最強時刻到！12縣市「低溫特報」　跌破10℃範圍曝

現代吉他之神約翰梅爾愛錶成痴　聯手AP創水晶天空錶盤

「2024探索北橫春季自行車活動-挑戰北橫X橫越大龍門」櫻花勇士騎行活動完美落幕

瓜哥新寵好身材爆發　笑笑大讚瓜哥有當舞男本錢

徐巧芯踢爆：唐鳳數發部規劃「一年出國329天」　豪砸4億弄辦公室

00919、00878掙扎要出場還加碼？　一表看殖利率「算好再說」

蘇嘉華／蘇丹紅致癌但無須過度恐慌　營養師授自保撇步

內政部反詐宣導驚見柯文哲錄音宣傳檔　吳怡萱籲：要拴緊螺絲

濕滑山路硬要騎快：D 下秒碰水溝蓋外拋自摔

政治熱門新聞

快訊／行政院通過修法　10種「罰鍰1200以下輕違規」不開放民眾檢舉

美女議員秀「危險照」　羅智強嚇喊8字

爆料唐鳳一定下台！郭正亮：藍綠難得共識

柯志恩提唐鳳成打詐戰犯　陳建仁端「台股2萬點」反問：你不喜歡嗎？

蘇丹紅與咖啡列同級致癌物　徐巧芯：所以我每天都在吃蘇丹紅？

快訊／拿咖啡、茶比蘇丹紅挨轟　食安辦致歉：未來會更加謹慎

慶婦女節！韓國瑜送女立委「一盆玫瑰花」　媒體、官員也都有

綠委痛批食藥署長瀆職、死豬不怕滾水燙　「賴清德絕不會容忍」

蘇丹紅與咖啡、茶同級「尚不確定致癌性」　食安辦：不用過度恐慌

馬政府喊到蔡政府！台股站上2萬點　陳建仁：國家經濟最好的櫥窗

被綠質疑「小藍教」？黃國昌嗆胡扯

快訊／南投狼校長性侵10童還找民代施壓　監院全票彈劾：惡性重大

預測新內閣　吳子嘉：唐鳳下台定了

數發部一年出國329天　砸4億弄辦公室

更多熱門

相關新聞

快訊／拿咖啡、茶比蘇丹紅挨轟　食安辦致歉：未來會更加謹慎

快訊／拿咖啡、茶比蘇丹紅挨轟　食安辦致歉：未來會更加謹慎

致癌物「蘇丹紅」的食安風暴持續擴大，許多社福機構、學校團膳等陸續宣布暫使用辣椒粉、胡椒粉、咖哩粉等。食安辦主任許輔8日上午主持記者會時，表示茶、咖啡和蘇丹紅同為「第三級致癌物」，未有明確證據證明會致癌，引發軒然大波。許輔下午在臉書表示，早上記者會時解說不夠詳盡造成誤解，除了再次解釋原意，也要特地向受影響的朋友們致歉，未來一定會更加謹慎。

遭盧秀燕點名也曾賣土地　林右昌：與台中標售抵費地完全不同

遭盧秀燕點名也曾賣土地　林右昌：與台中標售抵費地完全不同

食安辦稱「蘇丹紅、咖啡、茶」同級致癌物　綠委反對：應有充分證據

食安辦稱「蘇丹紅、咖啡、茶」同級致癌物　綠委反對：應有充分證據

政院打詐資料夾竟藏柯文哲競選廣告　陳建仁皺眉傻眼：我也嚇一跳

政院打詐資料夾竟藏柯文哲競選廣告　陳建仁皺眉傻眼：我也嚇一跳

藍委喊公衛要領先「美頭頸癌70％、台30%」　陳建仁嚇壞：別領先這個

藍委喊公衛要領先「美頭頸癌70％、台30%」　陳建仁嚇壞：別領先這個

關鍵字：

陳建仁行政院柯文哲林右昌吳怡萱

讀者迴響

熱門新聞

大S靈堂穿搭被熱議！張齡予：我更傾向那是意外

經紀人揭大S穿搭：不在意料之內

冰箱食物被偷吃！她加瀉藥抓人　學姐拉不停嗆告

丫頭4點聲明「確認此次票作廢」

極冷空氣最強時刻來了！急凍8度挑戰寒流　下周一雨更大

快訊／日漫《七龍珠》作者鳥山明病逝　

即／知名成人論壇遭停止解析！鄉民整排崩潰

大尺度激吻、床戲「被質疑起生理反應」！

前球星陳凱倫逼隊友妻口交　判刑1年6月定讞

「女兒太漂亮」DNA鑑定心碎　她被趕出家門

張蘭模仿靈堂穿搭！網批「墳頭賣貨」　大S工作室發聲

高雄「罷韓」餐廳4/10停業　PO文：會再回來的

雲林死亡車禍　自撞電線桿17歲男不治

即／丟丟妹男友被打現場曝　動手3男遭警包圍蹲地

最傷肝「5食物」別再吃！營養師：恐得肝癌

更多

最夯影音

更多
超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器
台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面