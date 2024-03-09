吐血！黃國昌轟NCC報告7成照抄　「小學生都不敢如此偷懶敷衍」　

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）將於3月11日至立法院交通委員會針對業務概況報告，不料，立委黃國昌今（9日）看完NCC送來的書面報告後表示，「簡直要吐血」，理由在於1萬3000字的內容，有超過9300字都是照抄去年舊的內容，並點名，要NCC 主委陳耀祥回家重寫。

黃國昌表示，自己看完下週一NCC在交通委員會的業務報告，「簡直要吐血！扯到爆的NCC業務概況報告」。

黃國昌說明，姑且不論內容堪稱「專業廢文訓練」的代表作，在整份29頁業務報告1萬3000字的內容，竟然有超過9300字以上是「完全照抄」去年的舊內容。少數更新的部分，幾乎是NCC官員出國考察行程。

這樣的狀況，讓黃國昌不解，連小學生寫報告都不敢如此偷懶敷衍，何況是主管機關交給立法院的報告？現在NCC是把立委都當笨蛋嗎？到底是要如何傲慢，才會表現得如此荒腔走板？

至於另一份「廣電事業申設換照審查程序暨執行狀況」專案報告，黃國昌認為，則是空洞到不知該如何吐槽了。



為此，黃國昌嗆問行政院長陳建仁，這就是您所謂的「面對新民意、新國會，未來3個月行政團隊仍會戰戰兢兢全力以赴」嗎？直言，交通委員會應該把報告退回，叫NCC主委陳耀祥回家重寫。