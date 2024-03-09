全聯「B.B十三香辣油」也有蘇丹紅　金門全面下架

▲金門縣衛生局下架全連販售的「B.B十三香辣油」。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門縣衛生局獲報，全聯販售的「B.B十三香辣油」也使用蘇丹紅辣椒粉，立即查核金門地區3家全聯門市，並下架該香辣油總計43瓶，若有民眾已購買該產品，也可拿商品和發票到全聯退貨。

日前台南市政府衛生局通知，該市「慈光食品有限公司」使用「津棧及佳廣國際貿易有限公司」的紅辣椒細粉「千里紅」製做了「B.B十三香辣油（有效日期：2026/1/1、2026/1/21、2026/1/28）」，並販售至全聯實業股份有限公司共1萬7112罐。

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金門縣衛生局獲報後，也立即查核金門地區3家全聯公司，並依昨晚總公司通知，配合下架B.B十三香辣油總計43瓶，民眾若有購買上述香辣油產品請立即停止食用，並攜帶商品及發票至原購買全聯門市辦理退貨作業。

辣椒粉檢出蘇丹色素案，衛生局今日再次至本縣各賣場針對有問題的違規產品再次清查，包括：濟生股份有限公司「家用四合一調味料組合-細粉紅辣椒」、裕榮食品公司「蝦味先-香辣口味」、飛馬牌「細粉紅辣椒」、燕南辣味豬肉乾、燕南香辣豬肉絲、鑫豪食品股份有限公司「菜䔕餅、白胡椒棒」、濟生股份有限公司「印度咖哩粉A新品25克」、B.B十三香辣油…等產品，稽查後，發現賣場都未陳列。

衛生局提醒消費者，倘購買到違規產品可持發票及產品向原購買商提出退換貨。衛生局也將持續追蹤問題紅辣椒粉產品流向，監督業者下架回收作業，防止問題產品流入市面並針對有疑慮產品加強查核，以保障民眾食得安心。

衛生局也提醒食品業者，依據食品安全衛生管理法第7條第5項規定，食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣(市)主管機關。違反以上規定者，依同法第47條處新臺幣3萬至300萬元罰鍰；另依違反食品安全衛生管理法第47條第11款及第12款規定，規避、妨礙、拒不提供資料可處新臺幣3萬元至300萬元。