台中也跟進！學校、醫療長照機構...暫停使用辣椒粉等調味料

▲食安處稽查人員確認產品資訊。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

蘇丹紅辣椒粉食安風暴持續擴大，台中市政府食安處9日再公布多家公司問題批號辣椒粉流向，並通知台中市1000多家包含高中以下的學校、醫院、安養及長照機構，自主預防性暫停使用辣椒粉、咖哩粉、胡椒很等辛香調味料，呼籲相關單位慎選供應廠商，以維護健康及消費權益。

食安處今公布新增保欣公司（有效日期2026/10/4青辣椒粉、2026/8/23小米椒粉兩批）及佳廣公司（有效日期2026/2/14雞心椒細粉一批）問題批號椒粉的流向，台中的吉利商行、喜昌商行、必勝商行、吉星商行、銘利行及美食家食材通路共6家業者，向台北市統隆企業購入白胡椒粉（該批白胡椒粉使用到保欣公司問題批號的青辣椒粉）共計738公斤，其中已售出451.2公斤給零售業者、餐飲業集散客，產品目前已全數下架並回收中。

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用到該批白胡椒粉的，還有綠吔實業及味味香餐飲，分別向南投縣母指料王公司購入849、20公斤，均未使用並退貨；開店大師、樹森2廠及長興食品則向南投縣母指料王公司購買雞心椒粉（使用到保欣公司問題批號的小米椒粉製成），共計購入215公斤。

其中開店大師（購入1公斤）及長興食品（購入50公斤）皆未使用且已退貨；樹森2廠則是購入164公斤，已使用79.18公斤製成「麻辣湯底」、「孜然鍋風味湯底」、「麻辣肉燥」及「麻辣片筋」等4種產品，除出貨給該公司位於台中的三個營業處外，另也銷售給外縣市2家販售業者(台南市及高雄市)，已通知全面下架停用，續前往下游稽查釐清中。

另有台中一名個人賣家為台南市成功醬園的經銷據點，共進貨調味辣椒膏(使用佳廣公司雞心椒細粉製成)1640公斤，已銷售1300公斤給下游6家食材或餐飲業者，已通知全面下架停用，續前往下游稽查釐清中。