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日本麥當勞推「薯條香水」！驚人新品吸2千萬流量　網狂喊：別鬧了

▲▼日本麥當勞推出「薯條香水」背後真相曝光。（圖／翻攝自X／@McDonaldsJapan）

▲日本麥當勞7日宣布推出「薯條香水」，震驚一票網友。（圖／翻攝自X／@McDonaldsJapan，下同）

記者張寧倢／編譯

這款香水你有看過嗎？日本麥當勞7日在社群平台X的官方帳號公開一張宣傳海報，宣稱製作出了「薯條味道的香水」，還有「梅子海苔鹽」和「蒜味黑胡椒美乃滋」額外2種口味，獵奇程度讓貼文衝破2150萬次瀏覽。一票日本網友留言敲碗求解「別鬧了，愚人節還沒到吧」，還有人笑說，噴完會讓身邊的人都肚子餓。

根據日媒J-CAST報導，日本麥當勞PO出的海報中，公布了以經典的麥當勞薯條盒作為外觀設計的香水噴瓶，背景的女性露出頸部線條呈現噴香水的情景，還有2款期間限定的「薯條口味」香水。

▲▼日本麥當勞推出「薯條香水」背後真相曝光。（圖／翻攝自X／@McDonaldsJapan）

貼文還強調，「請在決勝負的約會日使用吧」，引發日本網友震驚，3天瀏覽次數已經突破2154萬次。網友紛紛在底下留言吐槽，「那這也算是彩妝品牌M.A.C的香水嗎？」、「別鬧了，愚人節還沒到吧」、「食慾大過於性慾」、「同事：總覺得那傢伙在我旁邊都會肚子餓」、「搭夜車的時候可以噴嗎？」、「實在看不懂是要讓人肚子餓，還是要讓人想談戀愛」。

不過，其實海報上有一排小字註明，「圖片僅是想像，並非實際製造販售的商品」。麥當勞9日也公布正解，原來全是為了宣傳2款今年春季限定的搖搖薯條口味，但仍有日本網友不放棄地在底下留言敲碗，「所以你們真的沒有要賣香水嗎？」

▲▼日本麥當勞推出「薯條香水」背後真相曝光。（圖／翻攝自X／@McDonaldsJapan）

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