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南韓南部外海漁船翻覆3死5失蹤　1人昏迷搶救中

記者張寧倢／編譯

南韓慶尚南道統營市的南部外海9日發生漁船翻覆事故，船上載有2名南韓籍與7名印尼籍，一共9名船員，其中4人獲救時已呈現昏迷狀態，3人送醫後不幸死亡。另有5人至今下落不明，當局已派遣12艘海警艦艇、4艘海軍艦艇與6架飛機正進行搜索。

▲▼南韓一艘漁船在統營市欲知島以南68公里的海域傾覆，海警正在搜尋失蹤人員。（圖／CFP）

▲南韓一艘漁船9日在統營市欲知島以南68公里的海域傾覆，海警正在搜尋失蹤人員。（圖／CFP）

根據韓聯社報導，當天上午6時29分左右，一艘登記為濟州船籍的29噸級近海延繩釣漁船，在統營市欲知島以南約68公里處海域傾覆，船上載有包含船長在內的2名南韓船員、7名印尼船員等一共9人。

統營海警8時40分左右在船員室入口先救出1人，9時27分與52分又分別在船員室入口與駕駛室救出2人，但3人皆失去意識，由海警對他們進行心肺復甦術後送醫，不過稍早已被宣告死亡。據海警推測，3名死者中有2人是印尼籍，1人韓國籍。當天下午又尋獲1人但因昏迷送醫，其餘5人仍在搜索中。

報導指出，翻覆的船隻先前與另一艘船組成船隊，7日上午10時36分從濟州島濟州市翰林港出發，隨後抵達欲知島海域進行作業，直到事發當天清晨6時2分左右其中一艘船隻因無法取得聯繫而通報漁船安全作業局，並於6時43分左右確認了事故船隻翻覆並飄浮在海面上。

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