太平洋燈會遊客逆勢成長！狂吸59萬人次　創13億觀光產值

▲▼2024花蓮太平洋燈會在「雲龍戲珠」主燈秀及星空煙火秀精彩演出後圓滿落幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

展期長達30天的「2024花蓮太平洋燈會」4日晚間「雲龍戲珠」主燈秀及星空煙火秀精彩演出後圓滿落幕。活動經縣府委託東華大學專業團隊統計，共吸引逾59萬人次遊客及鄉親前來賞燈，更為花蓮縣帶來約13億的觀光經濟產值。

花蓮縣長徐榛蔚表示，「2024花蓮太平洋燈會」除了要感謝設計及執行團隊的精心策劃與合作外，更要感謝在地合作企業店家（包括德利豆乾、遠東百貨、花蓮縣餅、豐興餅舖、阿美麻糬、立川魚場及遠雄海洋公園）響應推出特色燈組及多種優惠，東大門夜市及金三角商圈也提供多樣化的美食、商品與服務，讓活動在遊客及鄉親的肯定下圓滿落幕，期待各界繼續支持花蓮太平洋燈會，共同活絡地方經濟與花蓮觀光。

花蓮縣政府觀光處長張志翔指出，太平洋燈會連結縣內13鄉鎮市主要街道上的近2萬盞大紅燈籠，讓燈會活動顯得格外熱鬧喜氣，大家來花蓮都能感受到濃濃的年節氣氛，帶動金三角商圈人潮，市區觀光及消費人潮，對店家生意有很大的幫助。

▲▼經縣府統計，燈會共吸引逾59萬人次前來賞燈，為花蓮帶來約13億經濟產值。

花蓮市形象商圈發展協會理事長許桓巽也肯定燈會活動為商圈帶來更多買氣，再加上沿街的大紅燈籠把遊客帶來市區消費，除了增加年節氣氛，也協助行銷商圈。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐則表示，今年春節假期的國內旅遊市場受國境解封，國人紛紛出國旅遊影響，全國及縣內平均住房率普遍較過去兩年下降，但今年太平洋燈會賞燈人次卻較以往成長，可見縣府舉辦大型觀光活動積極拉攏遊客的用心，讓縣內交通、旅宿、餐飲或名產店均受惠，從春節期間東大門夜市湧入爆量人潮、太平洋公園大門口附近路段隨處可見載客計程車即可見一斑，更成功引動在地觀光產業發展。





花蓮觀光活動不間斷，3月起將開始進入螢火蟲季，縣府和林業及自然保育署花蓮分署合作的「銀河．螢河」觀星賞螢活動即將登場，將於3/15、16、22、23在大農大富平地森林園區舉辦。詳細活動報名資訊可在大農大富平地森林園區FB粉絲團查詢。

更多的觀光活動資訊也歡迎至花蓮觀光資訊網及花蓮觀光紛絲團FB搜尋了解。