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蔡英文聘5人助賴清德提名考試委員　5月底提名咨請立法院同意

▲▼總統蔡英文5日出席「第14屆考試委員提名審薦小組」第1次會議。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文5日出席「第14屆考試委員提名審薦小組」第1次會議。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文5日出席「第14屆考試委員提名審薦小組」第1次會議時表示，賴清德就職第16任總統後，需要在5月底前提名新一屆考試委員，咨請立法院行使同意權；因此，她核定設置提名審薦小組，並請副總統當選人蕭美琴、考試院院長黃榮村、總統府資政林全、資政蕭新煌、和碩聯合科技股份有限公司董事長童子賢等5人擔任審薦小組委員，助賴清德辦理提名。

蔡英文表示，第13屆考試委員任期即將在今年8月底屆滿。依據憲法增修條文以及考試院組織法的規定，賴清德就職第16任總統後，需要在5月底前提名新一屆考試委員，咨請立法院行使同意權。

蔡英文指出，為了審慎遴選第14屆考試委員人選，經過交接小組會商，決定採行提名審薦程序。因此，由她核定設置提名審薦小組，並請各位擔任審薦小組委員，協助下一任總統辦理提名，她也感謝委員們願意鼎力協助，共同參與這項重要的憲法任務。

蔡英文強調，考試委員肩負提升公務人力素質以及健全文官體制運作的職責，更要前瞻國家未來人才的需求。因此，考試委員對於考試選才及人事制度，也都要有革新的理念，才能為國家整體發展奠定堅實的人力基礎，相信這也是國人對考試委員的深切期待。

蔡英文表示，各位委員都是歷練豐富的社會賢達，在座多位也曾經參與提名審薦工作，她要請大家貢獻專業和智慧，協助下一任總統，為國家遴選優秀適任並符合社會期待的考試委員人選，一起為考試院的院務發展開啟嶄新的一頁。

隨後，蔡英文頒發聘書予考試委員提名審薦小組委員，包括副總統當選人蕭美琴、考試院院長黃榮村、總統府資政林全、資政蕭新煌、和碩聯合科技股份有限公司董事長童子賢等5人。

▼總統蔡英文5日出席「第14屆考試委員提名審薦小組」第1次會議。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文5日出席「第14屆考試委員提名審薦小組」第1次會議。（圖／總統府提供）

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