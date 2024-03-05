「8年超過2.2兆回台投資」　蔡英文：為台灣創造14萬工作機會

▲總統蔡英文5日接見第17屆「國家卓越成就獎」、第8屆「國家傑出執行長獎」、第2屆「國家非營利組織總經理獎」、2023「國家傑出總經理獎」暨第41屆「國家傑出經理獎」得獎人。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文5日接見第17屆「國家卓越成就獎」、第8屆「國家傑出執行長獎」、第2屆「國家非營利組織總經理獎」、2023「國家傑出總經理獎」暨第41屆「國家傑出經理獎」得獎人時表示，過去8年，推動產業轉型升級來厚植國力、強化韌性。目前「投資台灣三大方案」也帶動上千家廠商、超過2.2兆元資金回台投資，為台灣創造超過14萬個工作機會。

過去8年，政府推動產業轉型升級來厚植國力、強化韌性，並在上個月通過「亞洲‧矽谷3.0推動方案」，促進產業數位和淨零的雙軸轉型，持續提升臺灣國際競爭力。期盼與業界加強合作，讓臺灣在全球供應鏈中繼續占有關鍵地位。

蔡英文表示，就在幾個月前，中華民國企業經理協進會剛慶祝成立60週年，她感謝該會多年來透過舉辦各種課程，促進專家學者交流，持續提升專業經理人的經營管理品質，也擔任政府和企業界的溝通橋樑。

蔡英文說，因為有企業界與政府一起努力，即使面對嚴峻的國際情勢挑戰，台灣的出口已經連續3年突破4,300億美元。去年，台灣全年GDP超過23兆元，相較於2016年成長超過3成。

蔡英文指出，過去8年來，政府推動產業轉型升級來厚植國力、強化韌性。目前「投資台灣三大方案」也帶動上千家廠商、超過2.2兆元資金回台投資，為台灣創造超過14萬個工作機會。

蔡英文表示，為了繼續加強台灣的國際競爭力，上個月行政院已經通過「亞洲‧矽谷3.0推動方案」，來促進產業數位和淨零的雙軸轉型。這項政策，除了聚焦5G專網及AI微型化技術發展，也將鼓勵保險業等民間資金投資新創，希望幫助企業擴大新創國際布局，再提升台灣的國際能見度。

蔡英文表示，長期以來，中華企經會致力於引進企業有效經營管理技術，協助業界的進步發展。未來，面對後疫情時代的挑戰，政府將加強跟業界的合作，也期待有中華企經會及業界先進的支持和協助，讓台灣在全球供應鏈中，繼續占有關鍵地位。