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「台灣好行移動博物館」開進台灣燈會　科技公車光雕秀吸睛

▲▼「台灣好行移動博物館」現身台灣燈會，科技公車光雕秀吸引不少民眾觀賞。（圖／觀光署）

▲「台灣好行移動博物館」現身台灣燈會，科技公車光雕秀吸引不少民眾觀賞。（圖／觀光署提供）

記者李姿慧／台北報導

2024台灣燈會在台南高鐵展區開展，觀光署攜手台灣好行打造期間限定「台灣好行」移動博物館，科技公車光雕秀超吸睛，2月24日起開放民眾參觀吸引不少民眾參觀，3月2日邀請作家943現場分享帶路玩，即起開放預約報名。觀光署表示，即起到明年8月底，持電子票證搭台灣好行可享半價優惠。

台灣好行景點接駁旅遊服務是交通部觀光署專為旅遊規劃設計的公車服務，全台已超過70條路線，已成為國內外自由行遊客旅行台灣熱門選擇。

觀光署也在台灣燈會展場打造期間限定「台灣好行」移動博物館，由獲得多個國際設計獎項的東海大學工業設計學系張俊元老師設計團隊共同策劃，直接將台灣好行公車開進台灣燈會台南高鐵展區。

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策展主題為「台灣好行，站站好風景」，在公車外部車體運用光雕技術，將台灣好行路線行經的好風景，結合車體結構，利用投影及3D動畫，讓靜止的公車「跑」了起來，讓民眾體驗跟著台灣好行去旅行的感受，燈會期間每日18時到22時間，每小時20分及40分推出光雕主秀展演，展演時間為3分鐘。

▲▼「台灣好行移動博物館」現身台灣燈會，科技公車光雕秀吸引不少民眾觀賞。（圖／觀光署）

▲▼「台灣好行移動博物館」除科技公車光雕秀吸引民眾觀賞外，車內內部為微型博物館。（圖／觀光署提供）

▲▼「台灣好行移動博物館」現身台灣燈會，科技公車光雕秀吸引不少民眾觀賞。（圖／觀光署）

除外部車體光雕外，觀光署表示，公車內部為微型博物館，透過台灣好行北、中、南、東、離島串遊地圖，燈會期間平日入車內參觀並與策展展品合照，上傳到個人Facebook或IG上，可在18時到21時兌換台南名店克林台包馬卡龍椪餅1個。

觀光署表示，搭乘「台灣好行」路線，不僅出遊輕鬆又省錢，現在起至114年8月31日止，利用電子票證（含行動支付）搭乘，即可享半價優惠。

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