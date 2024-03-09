搶婦人手提包遭逮！嫌犯「餓2天」狂吃3個便當　警傻眼

記者林東良、郭玗潔／台南報導

台南麻豆一名婦人騎腳踏車時，將手提包放在菜籃，遭謝姓搶匪騎機車搶奪，婦人急忙報警。警方在1小時後循線逮捕謝男，謝男被逮回警局時，表示自己2天沒吃飯了，一口氣吃了3個便當，讓現場員警都看傻眼。

▲▼台南麻豆一名婦人騎腳踏車時和男嫌犯擦身而過，男嫌犯立即回轉行搶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

麻豆分局於昨（8）日中午12時許接獲民眾報案，稱下營區紅厝里某村內道路發生搶奪案，警方立即調閱周邊監視器，鎖定涉案車輛，於1小時餘將謝姓嫌疑人查緝到案，全案依搶奪罪嫌移請台南地檢署偵辦。

經初步調查，謝男於昨（8）日中午12時許騎乘重機車，在鄉間道路尋找目標，謝男見一名騎乘腳踏車的婦女將手提包放置於前方菜籃，與他擦身而過，立即掉頭迴轉，從後方出奇不意下手搶奪手提包，讓婦人飽受驚嚇，回神後立即向110報案。

經警方調閱周邊監視器，迅速掌握到涉案車輛及嫌犯特徵。並即時發布攔截圍捕，1小時餘成功在新營區五興里將謝男緝捕歸案，並在現場水溝內尋獲婦人的眼鏡等相關證物。

警方帶同謝男回到分局後，謝男向警方聲稱2天未進食，並一口氣吃了3個便當，瞬時讓偵辦員警傻眼。另警方也將持續調查，進一步釐清本案相關犯罪事實。

麻豆分局提醒民眾，千萬不要把重要財物放在腳踏車置物籃內或明顯之處，因為腳踏車行進速度緩慢，籃子又沒有遮蔽或上鎖，很容易成為搶匪下手的目標。