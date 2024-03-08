快訊／拿咖啡、茶比蘇丹紅挨轟　食安辦致歉：未來會更加謹慎

▲行政院食安辦公室主任許輔。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

致癌物「蘇丹紅」的食安風暴持續擴大，許多社福機構、學校團膳等陸續宣布暫使用辣椒粉、胡椒粉、咖哩粉等。食安辦主任許輔8日上午主持記者會時，表示茶、咖啡和蘇丹紅同為「第三級致癌物」，未有明確證據證明會致癌，引發軒然大波。許輔下午在臉書表示，早上記者會時解說不夠詳盡造成誤解，除了再次解釋原意，也要特地向受影響的朋友們致歉，未來一定會更加謹慎。

行政院食品安全辦公室主任許輔8日上午表示，在國際癌症研究機構IARC對致癌物的分類，蘇丹色素是「第三類致癌物」，包括咖啡、茶都屬這一類，尚未確定會致癌，大家不用太恐慌。但他強調，蘇丹色素在台灣是列管毒化物，不能用就是不能用，會儘速把市面上有疑慮的產品，可能還要花一週或兩週清除，還給國人一個食安安全的環境。

許輔說，現階段要先把事情釐清，把市面上有風險的產品先下架。這兩個星期來，在輿論上對於蘇丹紅的風險有一些恐慌，他補充，在國際癌症研究機構IARC對致癌物的分類，蘇丹色素是「第三類致癌物」，是一個研究資料還不明確，也就是沒有確定會致癌，當然也有可能會致癌，但這一類跟咖啡、茶一樣都是第三類，「我的意思是，大家不用太恐慌」。

許輔在8日下午於臉書上表示，蘇丹色素仍禁用於食品，並沒有鬆綁 ，查驗跟下架的措施也正持續進行中，絕對會盡一切方法確保台灣食品安全。

許輔說，另一方面，根據科學研究，咖啡跟茶含有許多抗癌、有利健康的成分，適量服用更有利保健。而大家都知道，台灣茶與咖啡產業的開發都位居世界高水平地位，我跟所有業界朋友一樣都具有很高的期待，政府絕對積極推廣，也沒有限用或禁用的考量。

最後，許輔表示，若當時因為解說不夠詳盡而造成消費者及業界朋友誤解，除了再次解釋我的原意，也要特地向受影響的朋友們致歉，未來我們一定會更加謹慎。