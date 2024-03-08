拿蘇丹紅比茶、咖啡！毒理專家批「不智」：魚目混珠造成不毒錯覺

▲行政院食安辦主任許輔。（圖／記者陳家祥攝）

記者閔文昱／綜合報導

致癌物「蘇丹紅」的食安風暴持續擴大，食安辦主任許輔8日上午主持記者會時表示，茶、咖啡和蘇丹紅同為「第三級致癌物」，未有明確證據證明會致癌，引發軒然大波。對此，毒理專家招名威直言，不要魚目混珠想造成蘇丹紅不毒，而且可以和茶或咖啡一樣的錯覺。

「我是認為把蘇丹紅跟咖啡還有茶這類的食品放在一起比較是不智的！」招名威今（8日）晚間在臉書發文指出，雖然這3種東西都被列歸為三級致癌物，都缺乏對人類造成致癌的證據，但本質上就不同。

招名威說明，咖啡和茶本身就是天然的食品，而且也是合法的食品，但是蘇丹紅既不是天然，而且還是人工合成的工業染劑，是不能放到食品內的物質，拿來相比非常不妥當，「再說，就算毒性低，誰沒事會去吃不合法的工業染劑？」

招名威表示，既然是非法的化學物，無論會不會致癌，它都是非法的東西，是不能添加在食品裡面的，這種規範不是只有台灣這樣，全世界都是如此，「所以請不要魚目混珠想造成蘇丹紅不毒，而且可以和茶或咖啡一樣的錯覺。」

招名威最後也質疑，蘇丹紅到底從哪來的「溯源查下去很難嗎？」

針對說法引發外界疑慮，許輔8日下午也在臉書上表示，若當時因為解說不夠詳盡而造成消費者及業界朋友誤解，除了再次解釋我的原意，也要特地向受影響的朋友們致歉，未來一定會更加謹慎。