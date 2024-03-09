快訊／蘇丹紅食安風暴　監察院介入調查「主管機關是否管控失靈」

▲蘇丹紅引發食安風暴。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

蘇丹紅辣椒粉食安問題延燒，新北市業者進口含致癌性「蘇丹紅」之紅辣椒原料，經下游廠商添加於調味料、麻辣湯粉、辣味餅乾、豬肉乾、咖哩粉、胡椒粉等多種食品中，且於國內各賣場通路販售引發食安風暴，許多社福機構、學校團膳也陸續宣布暫使用辣椒粉、胡椒粉、咖哩粉等。為此，監察委員田秋堇、林國明、蔡崇義申請自動調查。

監院新聞稿指出，雲林縣政府接獲民眾舉報，該縣濟生股份有限公司斗六廠生產之紅辣椒粉、黑胡椒顆粒，含有工業用染料「蘇丹紅」，經相關機關追查發現，案係緣自於新北市保欣企業股份有限公司自中國進口之紅辣椒原料，檢出具致癌性蘇丹色素。

新聞稿表示，該等紅辣椒原料已售予包含濟生股份有限公司在內多家下游廠商，添加於調味料、麻辣湯粉、辣味餅乾、豬肉乾、咖哩粉、胡椒粉等多種食品中，且於國內各賣場通路販售，引發食品安全疑慮等情，監委田秋堇、林國明、蔡崇義對此甚表關切及重視，已啟動調查。

監委表示，國內連續爆發多起含有含癌性「蘇丹紅」紅辣椒原料之食安問題事件，究主管機關對食品業者之監督管控機制是否失靈？又現行食品安全衛生管理法，僅規定上市、上櫃食品業者須自行設置實驗室，從事自主檢驗，有無研議或要求其餘未上市櫃業者，亦建立有關食品檢驗機制及檢驗資料登錄追蹤系統？

監委也質疑，針對未上市櫃資本額較小之食品業者廠商製造出之食品，如何實施檢測，以加強品質管控？食品安全資訊網有無應予檢討研修之處？相關機關對本次食安事件之稽查機制及後續因應防範措施為何？將一併深入瞭解釐清。