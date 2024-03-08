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醫師曝蘇丹紅動物實驗「損傷DNA」！氣罵：被禁用當然沒致癌資料

▲▼營養師：蘇丹紅食用過多恐肝腎受損 。（圖／Unsplash）

▲食安辦用茶、咖啡類比蘇丹紅，被社會各界轟爆。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

致癌物「蘇丹紅」風波不斷擴大，行政院食品安全辦公室主任許輔8日用咖啡、茶來比喻蘇丹紅，挨轟後緊急致歉，也承諾未來會更加謹慎。對此，胸腔科醫師蘇一峰斥責，經過動物研究後發現，蘇丹紅會損傷DNA，被世界多國禁止當成食品添加物，這樣一來當然會沒有人體的致癌資料。

食安辦公室的說法掀起廣泛爭議，蘇一峰也在臉書上開酸，「第三級的致癌物（第三類致癌物），只有動物實驗證實能破壞DNA，跟茶跟咖啡一樣很安全喔！」

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蘇一峰表示，經過動物研究後，發現蘇丹紅會損傷DNA，後來被世界多國禁止當成食品添加物，因此「當然沒有人體的致癌資料啊」。

▼許輔的說法被外界轟爆，下午也緊急道歉。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼行政院食安辦主任許輔。（圖／記者陳家祥攝）

蘇一峰接著又說，因為蘇丹紅被禁止使用在人類食品當中，沒有致癌數據，就無法升級到第一級、第二級致癌物，反觀紅茶及咖啡，是因為經過人類大量使用，後來的研究也證實沒有問題，「你蘇丹紅不能食用的東西也能拿來比！」

對於自己的說法造成風波，許輔8日下午也緊急說明，記者會時說得不夠詳盡，造成各界誤解，向受影響的朋友們致歉，未來會更加謹慎，且蘇丹紅仍是禁用在食品上沒有鬆綁，查證跟下架的措施也還在持續，會想盡一切辦法，保證台灣食品安全。

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