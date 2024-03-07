驚險影片曝！士官疲勞駕駛　軍車跨雙黃線連撞2車4人傷

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區新烏路一段，今天中午12時許，發生一起軍用車跨越雙黃線，接連擦撞2輛汽車事故。當時駕駛軍用吉普車的士官，剛執行完勤務準備返回烏來營區，途中疑似疲勞駕駛，恍神跨越雙黃線，先與對向1輛轎車發生擦撞，直接與後方的另1輛轎車對撞，造成現場4人受傷送醫，發生事故原因目前仍在釐清。

▲蘇姓士官疑似執行靶場勤務後，疲勞駕駛不慎跨越雙黃線。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，在新北市烏來某營區服役的22歲吳姓、21歲蘇姓男姓士官，今天稍早前往靶場執行靶場勤務，任務結束由蘇男駕駛軍用吉普車，沿著新烏路一段往烏來方向行駛返回營區。途中蘇男疑似疲勞駕駛，不慎跨越雙黃線，將車駛至對向車道，擦撞下山尋友的53歲王男左側後照鏡。

▲軍車上的蘇姓、吳姓士官，發生車禍後，分別手指疑似骨折、右眼瞼受傷。（圖／記者陸運陞翻攝）

隨即，軍車又與王男後方、準備返家的28歲江男與23歲李女車輛正面撞上，造成江男右手受傷、李女則肢體擦挫傷、感到頭暈不適，而駕駛軍車的蘇姓士官，手指疑似骨折、吳姓士官眼瞼部受傷，而王男則並未受傷。警方目前對3方進行酒測，都無酒駕情況，詳細肇事原因，仍待警方進一步釐清。

▲準備從烏來下山返家的江男、李女，分別也受到輕傷送醫。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲王男左側後照鏡遭擦撞，所幸並未造成受傷。（圖／記者陸運陞翻攝）