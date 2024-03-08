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白胡椒粉也含蘇丹紅！高雄4廠商666kg「全賣了」　批號公布快退貨

▲▼高雄市衛生局稽查統隆、金禾味違規白胡椒粉流向。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市衛生局稽查統隆、金禾味違規白胡椒粉流向。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

蘇丹紅食安風暴持續擴大。台北市「統隆企業有限公司」、桃園市「金禾味食品香料有限公司」向新北市保欣公司購買「青辣椒粉」，分別製成「F0108優-白胡椒粉」、「白胡椒粉」產品，有部分批號被檢出含蘇丹紅色素3號4 ppb，並流入9外縣市。高雄市衛生局清查，轄內下游廠商共有5家，其中4家共進口666公斤全數售出無庫存，另一家下游廠商則回收1.6公斤。

高雄市衛生局7日分別接獲台北市衛生局及桃園市衛生局通知，保欣企業有限公司進口的「青辣椒粉」檢出蘇丹色素3號，查出下游廠商公司登記地為台北市的「統隆企業有限公司」及桃園市「金禾味食品香料有限公司」。

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▲▼青辣椒粉檢出蘇丹紅色素，北市政府衛生局後續稽查。（圖／北市衛生局提供）

▲統隆公司使用的青辣椒粉原料檢出蘇丹紅色素。（圖／北市衛生局提供）

統隆公司使用該原料分別製成 「F0108優-白胡椒粉（有效日期：20251123、20251125、20251129、20251212、20251213、20251214）」。金禾味食品香料有限公司則製成「白胡椒粉」(有效日期：2026/10/4)」，產品下游廠商於高雄市共計5家。

高雄市衛生局調查，有4家下游廠商進貨統隆企業的「F0108優-白胡椒粉」產品，計1110盒共666公斤，截至今(8日) 中午12點，全數售出，架上及倉庫皆無庫存。

另1家下游廠商進貨金禾味食品的「白胡椒粉」(保存期限：2025/12/11) 2包共2公斤，已使用0.4公斤、下架回收1.6公斤。

衛生局提醒，消費者若有購買上述產品請立即停止食用，並攜帶商品至原購買通路辦理退貨作業。

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