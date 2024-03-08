蘇丹紅與咖啡、茶列同級致癌物　王鴻薇：食安辦變愚人辦！廢掉算了

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對致癌物「蘇丹紅」食安風暴，行政院食安辦今日透露，蘇丹紅與紅茶、咖啡等都被國際癌症研究機構列為第三類致癌物，致癌風險未定，民眾不必過度恐慌。國民黨立委王鴻薇開轟，食安辦公室到底在說什麼？難道面對食安問題，管不了就放推嗎？這種鴕鳥心態，無疑重挫國人對政府的安全與信任，如果真的這麼安全，那到底這陣子忙著雞飛狗跳？那是在禁什麼？下架什麼？痛批「食安辦變成愚人辦，乾脆廢掉算了。」

行政院食品安全辦公室主任許輔、衛福部食藥署長吳秀梅等人今天舉行記者會公布西布特羅事件調查結果，對於蘇丹紅，許輔透露，在國際癌症研究機構IARC對致癌物的分類，蘇丹色素是「第三類致癌物」，包括咖啡、茶都屬這一類，尚未確定會致癌，大家不用太恐慌。但他也強調，蘇丹色素在台灣是列管毒化物，不能用就是不能用，會儘速把市面上有疑慮的產品清除。

王鴻薇表示，蘇丹紅毒辣椒全台蔓延，眼看食安風暴全面失控，今天又新增4批毒辣粉。沒想到行政院食品安全辦公室今天直接放棄治療，居然說「蘇丹色素是第三類致癌物，跟咖啡、茶一樣，都屬於第三類，籲國人不用太恐慌」，質疑「這是什麼鬼話？今天是婦女節，食安辦提前過愚人節嗎？」

王鴻薇指出，根據環境部化學物質管理署解釋，蘇丹紅一般作為工業用染料使用，例如將鞋油、地板蠟或汽油增色，使得顏色看起來更加飽滿，目前「多數國家均禁止蘇丹紅當作食品添加物」，尤其蘇丹紅在人體內會被分解為胺類化合物，即屬第二級可能致癌物，在動物實驗中有致癌風險；另根據食藥署食品添加物使用範圍及限量，所有種類的蘇丹紅化合物都是不能當作食品添加物。

王鴻薇表示，上述這些資訊怎麼看都不能安心，食安辦公室到底在說什麼？難道面對食安問題，管不了就放推嗎？這種鴕鳥心態，無疑重挫國人對政府的安全與信任，如果真的這麼安全，那到底這陣子忙著雞飛狗跳？那是在禁什麼？下架什麼？痛批「食安辦變成愚人辦，乾脆廢掉算了。」