蘇丹紅風波擴大！1萬7112罐「B.B十三香辣油」銷全聯　全數下架

記者林東良／台南報導

台南市衛生局接獲高雄市通報台南市「慈光食品有限公司」及「典佑商行有限公司」購買之辣椒粉驗出蘇丹紅色素，立即前往調查，分別封存，及追查下游廠商下架。

▲台南市衛生局派員前往台南市「慈光食品有限公司」及「典佑商行有限公司」，追查驗出蘇丹色素之辣椒粉，分別封存。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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台南市衛生局指出，慈光食品有限公司使用自高雄市「佳廣國際貿易有限公司」購買原料「雞心椒粉」共2065公斤，其中1015公斤已退回佳廣，其餘1050公斤製成B.B十三香辣油(145毫升/罐)一項產品，共1萬9675罐（有效日期：2026年1月1日、2026年1月21日、2026年1月28日），合計1萬7112罐出貨予全聯實業股份有限公司，已通知全聯公司下架回收，另現場封存庫存產品2499罐。

另針對台南市「典佑商行有限公司」向高雄市「佳廣國際貿易有限公司」購入「韓式辣椒細粉」160包及「韓式辣椒粗粉」440包，截至至3月7日止共下架「韓式辣椒細粉」91包(54.6公斤，600g/包)、「韓式辣椒粗粉」120包(72公斤，600g/包)，已命業者下架回收相關產品，並追蹤其流向。衛生局持續加強查核，倘查有違法情事，即依法處辦，以維護民眾食的安全。

衛生局特別提醒，蘇丹紅是一種人工合成的工業染料，非合法可使用之色素，違法使用將依食安法第15條第1項第10款，移送司法機關偵辦。食品業者倘發現產品有危害衛生安全時，應依食安法第7條第5項主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報衛生主管機關，切莫心存僥倖，若查獲仍販賣或使用問題產品未立即通報，即依食安法處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。消費者若有任何食安問題，請洽詢衛生局食品藥物管理科免費服務專線0800-285-000。