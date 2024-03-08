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大陸 大陸焦點 特派現場

馬航MH370航班「失蹤10年」　陸家屬仍要真相悲喊：什麼都沒了

▲馬航MH370客機仍未尋獲。（圖／路透社）

▲馬航MH370客機仍未尋獲。（圖／路透社）

文／中央社

今天是馬來西亞航空MH370航班離奇失蹤10年。在北京，乘客親屬李樞策等人今向中國官方陳情，他在接受媒體採訪時提到兒子便眼眶泛淚，並說事件發生已經10年了，希望盡快搜索、找到親人，要一個真相。

2014年3月8日，一架預計從吉隆坡飛往北京的馬航MH370航班離奇失蹤，成為當代航空史上謎團最多的一次空難，事件歷經多年調查，至今飛機仍然下落不明。航班上共有239名乘客和機組人員，中國籍乘客有153名，台灣乘客1名。

今天乘客家屬向中國外交部等單位陳情，現場警方拉起了紅線，官方與家屬約談了2個多小時。下午，家屬們將前往馬來西亞駐中國大使館表達訴求。

乘客家屬李樞策在事件中失去了他31歲的兒子，當年他兒子在馬來西亞開設公司，並搭乘這班回北京的航班。

對於馬來西亞政府表示要重啟搜索一事，李樞策向媒體說，希望他們盡快搜索，儘快找到親人，找到他的兒子，已經10年了，家屬要真相，要明白究竟是怎麼回事，「是政治陰謀還是怎麼回事，現在我們一無所知。」

李樞策在面對媒體時數度哽咽與眼眶泛淚。他說，他仍抱有希望，相信孩子還活著，盼他們能早日回來。

對於今天向中國外交部表達什麼訴求，以及希望政府如何幫助他們？他表示，訴求就是盡快搜索，「活要見人，死要見屍」，想要明白真相是什麼，飛機到哪裡去了，「我兒子就在飛機上，就這麼一個兒子。」

他說，「10年了……，我們都老了，我們都是多大歲數了，什麼都沒有了，特別想孩子」。

3月3日，500多名家屬在馬來西亞吉隆玻參加紀念活動，他們點燃了239支蠟燭，代表著失蹤乘客上的239名乘客和機組人員。馬來西亞交通部長陸兆福（Anthony Loke Siew Fook）表示，大馬正推動重啟搜索MH370。

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