前一秒還在機艙內歡笑　二寶媽「機上突然發病」緊急迫降後身亡

▲機上一名女乘客突然發病身亡。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

美國航空(American Airlines)一架從多明尼加共和國飛往美國的班機，傳出一名二寶媽在飛行途中突然身體不適，雖然在機上有接受機組人員急救，然而飛機緊急迫降在英屬普羅維登西亞萊斯島(Providenciales)機場時，仍被宣告已經身亡。

事件上月28日下午6時12分發生在美國航空2790號班機上，一名41歲女子搭乘班機，預計從多明尼加蓬塔卡納(Punta Cana)飛往美國北卡羅萊納州夏洛特(Charlotte)，卻在飛行途中突然發生健康狀況。

當地警方表示，這名女子在機上接受CPR急救，飛機後來緊急改前往巴哈馬東部的英屬普羅維登西亞萊斯島機場降落，抵達後，醫療團隊與警隊立即前往現場，然而女子仍被宣告身亡。

美國媒體指出，死者是一名來自印第安納州中部的41歲女子，目前當局仍在調查她的死因，尚不清楚事發時身旁是否有親友陪同。

自稱是死者家屬的女子奎恩(Stephanie Quinn)在網路上表示，家人聽到消息都感到心碎，死者是家中5名手足中唯一的女孩，同時也是2名漂亮孩子的母親。還有一名機上乘客表示，她在死者發病前曾與對方一起歡笑，也對不幸事件表達哀悼。