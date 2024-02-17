泰航空服員慘被打！遭英男「一拳痛擊臉部」倒地　失控暴走影片曝

▲英國一名男子在飛機上失控毆打男性空服員，一拳痛擊對方臉部，將人打倒在地。（圖／翻攝自X／@thaimythbuster）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國一名男子搭乘泰航飛機從泰國返回倫敦，卻在航班起飛不久後開始大鬧，先是砸毀了廁所門，有乘客試圖讓他冷靜下來，拉扯過程中，男子竟出手毆打空服員。事發影片顯示，一名男性空服員遭迎面痛擊，臉部被狠狠揍完一拳後倒在座艙走道上，力道大到目擊者都驚呼，「我想他被打斷了鼻子。」

根據英國太陽報報導，涉案的35歲男嫌身分暫未被揭露，他7日搭乘泰國國際航空（Thai Airways，簡稱泰航）班機從曼谷飛往倫敦希斯洛機場，但落地後立即遭警方以嚴重身體傷害（GBH）與危害飛機（endangering aircraft）罪嫌逮捕。

匿名的22歲女乘客拍下了事發影片，畫面中只見一名白衣乘客與另一名男性空服員試圖制伏情緒激動的男嫌，但他卻掙脫束縛，直接朝空服員揮拳，擊中對方臉部時還可以聽見聲響，力道似乎很大。

A 35yo unruly British man was arrested after his flight from Bangkok to London Heathrow landed following a cowardly attack on a Thai Airways member of staff.



The man went berserk minutes after the flight took off on Feb 7 and proceeded to smash up the aircraft’s toilet. pic.twitter.com/k391Ab5Phs — ThaiMythbuster (@thaimythbuster) February 16, 2024

女乘客說，「他當時在廁所裡，然後開始尖叫和大喊。他還開始砸門，門從鉸鏈上脫落。一名身穿白T恤、有點年紀的男子試圖把他拉出來，他們打了起來，最後他打了那個空服員。我想他被打斷了鼻子。」

女乘客後來拍攝的其他影片顯示，男嫌被壓制在一個座位上，許多乘客圍在他身邊，試圖讓他保持冷靜與克制。影片中，男嫌還指責了某人試圖殺害他，另一名女子則在鏡頭外大吼，「他的雙手被綁起來，這還不夠嗎？讓他冷靜下來。」

據報導，機上廣播後來告知由於發生騷亂，航班可能改降落杜拜，但若未發生進一步事故則將繼續飛往倫敦。女乘客也指出，有2名乘客在剩下的航程都坐在男嫌的兩側，不停地把他拉回座位上，所有人都要忍受男子的大聲吼叫，他辱罵一些粗俗的言語，導致攜帶孩童同行的乘客被迫更換座位，一降落警察就把男嫌帶下飛機。

倫敦警察局證實，警方針對一架從曼谷起飛的入境航班通報的襲擊事件做出應對，除了逮捕並拘留35歲男性嫌犯之外，另有一名男性被送醫，但他沒有生命危險。