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社會 社會焦點 保障人權

涉毒警專女遭開除「還偷拍女同學給男友觀賞」　學校：非事實

▲▼ 警專女學生飯店開毒趴，遭警方搜索畫面曝光 。（圖／記者陳崑福翻攝）
休學的周姓女學生遭警專開除學籍，休學主因是手肘受傷，另退學原因則是與特定人士來往。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者邱中岳／台北報導

遭開除學籍的警專21歲周姓女學生，除了因在飯店拍下疑似吸毒開趴助興的影片，且又被校方查出與特定人士來往，儘管驗尿結果為陰性，但最後仍被校方處分開除學籍，現在又有民眾爆料指出，周女還會偷拍女同學給男友「觀賞」，才遭學校開除，但警專針對此事澄清，沒有接獲學生有相關反應。

21歲的周姓警專女學生，因為手肘肌腱炎受傷導致休學，但在休學期間與朋友在墾丁某飯店拍下一段影片，影片中有人持白色粉末疑似為毒品，所以立刻由恆春分局展開調查，並通知其周姓女學生以及其男友一同到案說明。

▲休學的周姓女學生拍下影片，被人懷疑桌上有疑似毒品的白色粉末，但她驗尿後為陰性反應。（資料照片／翻攝Dcard）

儘管周姓女子否認有吸食毒品，但周的男友則坦承有施用3級毒品K他命，最後結果，周姓女學生驗尿為陰性反應，但儘管驗尿結果呈現陰性反應，但是休學期間與特定人士來往，違反紀律已經影響校譽，所以最後仍遭學校開除學籍。

但是卻有知情人士透露，其實不僅此事，女學生之前在校內還疑似偷拍其他女學生影片，並且將影像傳給男朋友，所以才會因此默默休學，並非因手肘受傷才導致，針對這項指控，警專也特別強調，偷拍事件並非事實，目前沒有接獲學生反映，也並非休學、退學主因，希望外界勿多加揣測。

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