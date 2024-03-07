警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

▲警專41期周姓女學生疑似在飯店開毒趴，遭到開除學籍。（圖／翻攝Dcard）

圖文／CTWANT

警專41期周姓女學生上個月22日與友人在飯店開趴，還將過程上傳IG限時動態，被發現疑似有毒品K他命的白色粉末和食用工具，對此周女辯稱是「鹽巴」，但男友坦承吸毒打臉。事後強制採檢結果為陰性，但仍遭到開除學籍，有知情人士就爆料，周女被開除的原因，「早就該退學了」。

一名疑似警專的男網友在《Dcard》論壇PO出IG擷錄畫面，直言：「保險櫃直接變拉K桌子，真的堪憂，建議復學直接驗尿」，畫面中周女和好友在墾丁福華飯店內飲酒作樂，保險櫃上放著疑似K盤的物品，而周女也發文笑稱「保險櫃變酒桌」，行徑十分離譜。

對此，周女辯稱該物品是「鹽巴」，並發文澄清：「首先那一包並不是大家所謂的K，那是鹽巴，那就是在逛墾丁大街攤商給的一小包鹽巴，盤子的出沒就是因為朋友喜歡七星中淡軟盒，所以自己買菸盤，因為大家喝嗨了，看到覺得很像就在那邊搞笑，沒有任何人敢在大飯店做這種事情，還有在小孩面前啦！」不料男友坦承吸毒。

周女被警方強制帶回驗尿，結果為陰性。（圖／翻攝畫面）

周女和男友被帶回警局訊問，她矢口否認吸毒，態度十分不配合，警方後續將她強制驗尿。警專今（6日）表示，周女採檢結果為陰性，因手肘受傷休學中，期間違反紀律嚴重影響校譽，依「台灣警察專科學校學（員）生獎懲規則」最嚴重處分予以開除學籍。

據了解，警專稱周女因手肘受傷休學，不過《中時新聞網》報導，有知情人士爆料是因為操行成績不及格，同期更指出，她偷拍女同學影像，並傳給男友做猥褻行為被抓包，因此遭同學孤立霸凌，才會偷偷退學，諷刺警專出大事才處理，強調「早就該將她退學了」。

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