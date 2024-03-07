　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

警專41期周姓女學生疑似在飯店開毒趴，遭到開除學籍。（圖／翻攝Dcard）

▲警專41期周姓女學生疑似在飯店開毒趴，遭到開除學籍。（圖／翻攝Dcard）

圖文／CTWANT

警專41期周姓女學生上個月22日與友人在飯店開趴，還將過程上傳IG限時動態，被發現疑似有毒品K他命的白色粉末和食用工具，對此周女辯稱是「鹽巴」，但男友坦承吸毒打臉。事後強制採檢結果為陰性，但仍遭到開除學籍，有知情人士就爆料，周女被開除的原因，「早就該退學了」。

一名疑似警專的男網友在《Dcard》論壇PO出IG擷錄畫面，直言：「保險櫃直接變拉K桌子，真的堪憂，建議復學直接驗尿」，畫面中周女和好友在墾丁福華飯店內飲酒作樂，保險櫃上放著疑似K盤的物品，而周女也發文笑稱「保險櫃變酒桌」，行徑十分離譜。

對此，周女辯稱該物品是「鹽巴」，並發文澄清：「首先那一包並不是大家所謂的K，那是鹽巴，那就是在逛墾丁大街攤商給的一小包鹽巴，盤子的出沒就是因為朋友喜歡七星中淡軟盒，所以自己買菸盤，因為大家喝嗨了，看到覺得很像就在那邊搞笑，沒有任何人敢在大飯店做這種事情，還有在小孩面前啦！」不料男友坦承吸毒。

周女被警方強制帶回驗尿，結果為陰性。（圖／翻攝畫面）
周女被警方強制帶回驗尿，結果為陰性。（圖／翻攝畫面）

周女和男友被帶回警局訊問，她矢口否認吸毒，態度十分不配合，警方後續將她強制驗尿。警專今（6日）表示，周女採檢結果為陰性，因手肘受傷休學中，期間違反紀律嚴重影響校譽，依「台灣警察專科學校學（員）生獎懲規則」最嚴重處分予以開除學籍。

據了解，警專稱周女因手肘受傷休學，不過《中時新聞網》報導，有知情人士爆料是因為操行成績不及格，同期更指出，她偷拍女同學影像，並傳給男友做猥褻行為被抓包，因此遭同學孤立霸凌，才會偷偷退學，諷刺警專出大事才處理，強調「早就該將她退學了」。

CTWANT關心您：再給自己一次機會

吸毒有害健康，毒品危害防制中心諮詢專線：0800-770-885

延伸閱讀
女學生遭「普悠瑪撞斃」不到1個月　男落軌遭輾斃…爆驚人巧合「同地點同班次」
父母年邁想抱孫…妻堅持「婚前房分她」才願意　尪無奈：動不動就提錢
台積電男友「沒錢搭車北上」…妹子嘆：看不到未來　網戳破真相：不願為妳花錢

ET快訊
掛號費開始漲了　6縣市多間醫院已漲到「170至500元」
小六童被嗆　當場拿刀割同學
北市府女科員涉幫毒蟲男友販毒　情侶各獲20萬交保

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人妻被抓包擁抱、親吻男講師　神解釋「那是類精神醫療」

八卦山公墓大火「狂燒7小時」　勇消白天救到晚上累癱

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

外流女友性愛影片　他再傳裸照給20位朋友！慘被求償500萬

快訊／北市府女科員涉幫毒蟲男友販毒　情侶各獲20萬交保

快訊／台南天坑吞貨車！吊車搶救翻覆「砸毀民宅」　市府勒令停工

快訊／台南巨大天坑吞沒小貨車　疑大樓地基施工造成塌陷

快訊／北市府女科員涉販毒　和幕後男友同聲喊冤：只是自用

快訊／台南街頭驚見巨大天坑！小貨車跌落　轎車搖晃岌岌可危

北市府販毒女科員正面曝！為愛觸法　斜槓健身達人秀火辣體態

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

Luxgen納智捷n7電動車試駕

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

【Fred吃上癮】佛式碳烤 團聚就吃這一味

周杰倫邀張惠妹「為她埋伏一年」　天后現學魔術...大家超捧場XD

【Fred吃上癮】Q彈爽脆，廣島燒大口塞!

【Fred吃上癮】舒服的天氣來點舒服的料理 ，只溶你口的酸辣大薄片

【Fred吃上癮】茶來伸手 炸雞來張口，又酥又麻的椒麻雞柳條

人妻被抓包擁抱、親吻男講師　神解釋「那是類精神醫療」

八卦山公墓大火「狂燒7小時」　勇消白天救到晚上累癱

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

外流女友性愛影片　他再傳裸照給20位朋友！慘被求償500萬

快訊／北市府女科員涉幫毒蟲男友販毒　情侶各獲20萬交保

快訊／台南天坑吞貨車！吊車搶救翻覆「砸毀民宅」　市府勒令停工

快訊／台南巨大天坑吞沒小貨車　疑大樓地基施工造成塌陷

快訊／北市府女科員涉販毒　和幕後男友同聲喊冤：只是自用

快訊／台南街頭驚見巨大天坑！小貨車跌落　轎車搖晃岌岌可危

北市府販毒女科員正面曝！為愛觸法　斜槓健身達人秀火辣體態

川普超級星期二才大勝　再獲參議院共和黨領袖表態力挺

人妻被抓包擁抱、親吻男講師　神解釋「那是類精神醫療」

空中芭蕾、無限暢飲？台灣凶宅「獨特6代號」曝光　神人全解答

八卦山公墓大火「狂燒7小時」　勇消白天救到晚上累癱

快訊／台南天坑連吞2車！市府「重罰27萬」　黃偉哲急改行程返台

大陸麥當勞新品「10個吃9個拉」！一票人慘腹瀉嘔吐：吃進醫院了

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

少吃瘦得快？營養師：「仙女餐減重」恐拖垮基礎代謝率

他「自帶便當」要求微波遭拒！嗆超商店員要客訴：幫一下會少塊肉？

私訊「加入FB社團要審核喔」一堆人收到　又是詐騙集團新招

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

社會熱門新聞

即／台南天坑吞貨車！吊車搶救也翻覆

修杰楷、王柏傑打成一團　女服務生淡定拿滅火器觀望

快訊／修杰楷、王柏傑「凌晨錢櫃」爆衝突　多處擦挫傷

即／女科員涉幫男友販毒　2人各獲20萬交保

外流女友性愛片　他慘被求償500萬

修杰楷慶生趴變調　錢櫃互毆影片曝

北市府販毒女科員正面曝　熱愛健身秀火辣體態

衝突起因是他！小鬼妹婿KTV包廂遭毆　修杰楷被波及

即／陸軍下士陳屍集集攔河堰　頸部有多處刀傷

中風男醫師隔空看病害生殖器被切除

王柏傑曝雙方關係　和修杰楷挺友反擊

彰化車禍命危！姊頸椎開刀妹血壓不穩

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

協商破局！陸方代表團返陸　海巡送88萬遭拒

更多熱門

相關新聞

妹跟隨哥哥腳步讀警專　他就職4個月後卻遭撞死

妹跟隨哥哥腳步讀警專　他就職4個月後卻遭撞死

基隆八堵分駐所24歲員警蘇昱鴻昨(2月29日)在值班時，遭34歲簡姓男子偷開的貨車衝撞，當場失去生命跡象，送醫搶救40分鐘後宣告不治，事實上蘇員妹妹也跟隨哥哥腳步，考進警專受訓中，沒想到哥哥卻遇上不幸的悲劇離世。

涉毒警專女學生被神出　疑是「肩帶滑落妹」

涉毒警專女學生被神出　疑是「肩帶滑落妹」

快訊／警專女學生涉開毒趴　校方決議開除

快訊／警專女學生涉開毒趴　校方決議開除

警專女學生被強制驗尿　5星飯店貼毒趴照辯：是鹽巴

警專女學生被強制驗尿　5星飯店貼毒趴照辯：是鹽巴

中警年前大掃毒　220公斤K他命、喵喵送焚化爐

中警年前大掃毒　220公斤K他命、喵喵送焚化爐

關鍵字：

警專毒趴驗尿K他命退學

讀者迴響

熱門新聞

高雄6.5萬kg毒辣椒粉竄7縣市　增11廠商

影后楊紫瓊難過發文：心碎了！

爸爸騙7歲兒騎脖子　卻從6樓拋下

奪命直播！　網紅表演拖拉機特技慘遭爆頭

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

女生口愛ing「5件事」千萬別做！許藍方：會想吐

6都多家醫院掛號費　調升至170至500

AV女優河北彩花改名了！本人親揭全新藝名

即／台南天坑吞貨車！吊車搶救也翻覆

臉書、IG大當機　三大駭客集團「出面自首」

「一輩子不缺錢」星座Top 3

即／美股三大指數上漲　台積電ADR突破141美元

粉絲爆氣質疑「IU演唱會蓋票」　KKTIX：開放張數高達95%

篠崎泫爆「1年前交往Toyz劈腿才分手」4女星開戰

遛狗發現恐龍化石　他把工作辭掉了

更多

最夯影音

更多
【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶
Luxgen納智捷n7電動車試駕

Luxgen納智捷n7電動車試駕

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面