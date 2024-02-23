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台中醫院早療課程結合「馬卡龍」紙雕　助兒童發展溫馨歡度元宵

▲台中醫院則利用此一手作素材，融入兒童早療課程中。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中醫院「馬卡龍」紙雕小提燈手作素材，融入兒童早療課程中。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

農曆十五元宵佳節將至，台中市政府衛生局在「小過年」前夕特地發送「馬卡龍」紙雕小提燈與民眾歡慶元宵，而台中醫院則利用此一手作素材，融入兒童早療課程中，讓早療小朋友與家長一起完成「馬卡龍」紙雕小提燈，大小朋友一起做燈籠慶元宵，現場十分歡樂。

台中醫院臨床心理師劉子豪表示，早療課程是針對發展較為緩慢的兒童所設計，課程種類非常多元，包括訓練語言、動作、認知行為、心理、藝術等等，原本就會有一些藝術或手作課程，訓練小朋友理解能力與認知能力，而提燈的製作一來可訓練小朋友手部的活動力，二來可以讓他們學習聽懂指令，而家長和小朋友一起作出成品，也能增加小朋友的成就感跟自信心。

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劉子豪心理師也補充說明，重點不在完成得「好」，而是孩子有沒有感到有趣而投入，並進一步讓家長和孩子一起同樂，營造開心又溫馨的互動經驗。

院長黃元德提到，台中醫院的「小小蒲公英學園」是針對發展遲緩、自閉症兒童或有情緒行為困擾的孩童，提供早療課程的小小園地，不但整合醫療科資源，包括兒童精神科專科醫師及臨床心理師外，更有幼教老師提供教學課程，若家中孩子需要專業諮詢，可先聯繫臺中醫院的「兒童發展遲緩暨自閉症早期醫療中心」（小小蒲公英學園）進行了解。

▲台中醫院則利用此一手作素材，融入兒童早療課程中。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中醫院「馬卡龍」紙雕小提燈手作素材，融入兒童早療課程中。（圖／記者游瓊華翻攝）

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