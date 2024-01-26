飛機餐吃魚排「他崩潰秒衝廁所」　被迫坐馬桶11小時：會過敏

▲巴西男子因為飛機餐有過敏原，不得不逃進廁所「避難」。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

巴西男子盧卡斯（Lucas Gonçalves Dias）搭飛機前往葡萄牙，原本想要好好享受飛行，未料該航班的飛機餐竟然是魚排，對海鮮嚴重過敏的他立刻衝進廁所「避難」，接下來11小時都在裡面度過。

32歲的盧卡斯坦言，自己「幾乎對所有東西都過敏」，也有事先向機組人員告知特殊狀況，未料空服員仍向其他乘客提供了魚排餐。

▲盧卡斯坦言自己對很多食物過敏。（圖／翻攝自Facebook／Lucas Gonçalves Dias）



盧卡斯表示，只要聞到魚的味道，自己就會汗如雨下、臉色泛紅、渾身發癢。他當時一聞到魚味，立刻嚇得從座位上跳起來，衝進廁所把門鎖上，幾乎整趟飛行都待在廁所裡，甚至無聊到開始閱讀牆壁上的說明警語，幸好裡面有空氣清淨設備。

盧卡斯出生於巴西科拉蒂納（Colatina），對於堅果、椰子、肉桂、鳳梨、海鮮、乳製品、綠色蔬菜、乳膠、食用色素、防腐劑、氣味強烈的化學品、塵蟎、黴菌、部分類型的花粉和動物毛髮，都會過敏。最嚴重的一次經驗是，鄰居家烹煮蚌和蝦的氣味飄進家裡，他立刻臉色泛紫，甚至一度心臟揍停，幸好朋友及時呼叫救護車，才撿回一命。