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崑大商管學院將農漁廢化為烏金　獲首屆人文企業獎

▲崑山科技大學商業管理學院USR團隊，榮獲首屆人文企業獎「地方發展創新獎」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科技大學商業管理學院USR團隊，榮獲首屆人文企業獎「地方發展創新獎」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年第6屆ASSET永續典範獎暨第1屆人文企業獎，崑山科技大學商業管理學院USR團隊，由擔任計畫主持人的學務長暨企管系副教授楊泰和帶領團隊將農漁業廢棄資材循環再利用，以循環經濟為核心議題榮獲首屆人文企業獎「地方發展創新獎」，不僅是該項目全國唯二入榜學術單位，更是唯一獲獎科技大學。

▲崑山科技大學商業管理學院USR團隊，榮獲首屆人文企業獎「地方發展創新獎」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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ASSET永續典範獎自2015年成立以來，主辦單位社團法人臺灣社會企業永續發展協會一直致力於串聯產業、政府、學術界等各界力量，鼓勵青年參與，並透過創新商業模式解決社會問題，也特別關注於推動ESG中的社會面，以促進社會的永續發展。今年除了持續頒發「社會創新獎」、「社會永續發展獎」和「社會企業創業提案競賽獎」外，更新增了與聯經出版事業共同主辦的「人文企業獎」，崑山科大商管學院執行大學社會責任（USR）實踐計畫績效斐然，贏得評審團肯定，榮獲首屆的「地方發展創新獎」。

崑大商管學院楊泰和學務長帶領團隊將農漁業廢棄資材循環再利用，處理了1500公噸的廢棄菱角殼、生產出38公噸的菱殼炭、達到140公噸的減碳量，此次競賽從四個獎項當中僅選出了36個獲獎單位，該校雀屏中選，足見成果獲得各界肯定。不僅如此，商管學院USR計畫更曾於2020年獲第13屆台灣企業永續獎(TCSA)—大學USR永續方案銅獎、2021年獲第14屆台灣企業永續獎(TCSA)—台灣永續行動獎金獎、2022年獲第3三屆《遠見》USR大學社會責任獎—在地共融組首獎、2023年獲第16屆台灣企業永續獎(TCSA)—永續單項績效循環經濟領袖獎，說明落實USR計畫成果斐然。

▲崑山科技大學商業管理學院USR團隊，榮獲首屆人文企業獎「地方發展創新獎」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

李天祥校長表示，崑大積極爭取教育部USR計畫，不僅是全國通過3件以上且獲得國際連結類計畫的唯一私立科大，2020年及2022年《天下雜誌》「天下USR大學公民調查」，分別榮登全國私立科大第三名、第四名，這兩年也都是南部科大第一，顯示於大學治理、社會參與、教學承諾、環境永續之大學社會責任四大面向，都能兼顧不同「利害關係人」。

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