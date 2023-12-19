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台南冬季農漁選品大賞新鮮出爐　南得極品再添87項生力軍

▲市長黃偉哲偕同農業局長李建裕、農漁會及農漁友代表聯袂推薦台南冬季特產，歡迎大家冬季遊台南嘗美食，登錄發票還可參加「台南購物節」抽大獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲市長黃偉哲偕同農業局長李建裕、農漁會及農漁友代表聯袂推薦台南冬季特產，歡迎大家冬季遊台南嘗美食，登錄發票還可參加「台南購物節」抽大獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

想要吃到最優質的台南在地優質農特產品，可以認明「南得極品」標章！18日發表會祭出冬季農漁選品大賞DM，並發布2023年度通過「南得極品」標章評鑑的87項產品，市長黃偉哲偕同農業局長李建裕、農漁會及農漁友代表聯袂推薦台南冬季特產，歡迎大家冬季遊台南嘗美食，登錄發票可參加「台南購物節」抽大獎！

▲市長黃偉哲偕同農業局長李建裕、農漁會及農漁友代表聯袂推薦台南冬季特產，歡迎大家冬季遊台南嘗美食，登錄發票還可參加「台南購物節」抽大獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長並在廚藝名家邱英洋老師指導下，現場使用後壁好米、烏魚子、午仔魚等南得極品食材製作「極品飯糰」，與當季柳丁、番茄組合成「南得極品飯糰餐盒」，成品看起來色澤豐富又美味，適合民眾在家DIY。

市長黃偉哲表示，「南得極品」是市府近年來努力開創最重要的台南好物品牌，包含許多的農漁產品、水果及畜牧製品，除了知名的鳳梨、芒果及文旦等水果外，還有很多台南好物，例如番茄、芭樂、蜜棗、柳丁、青皮椪柑等農特產品，又如芝麻麵已行銷至長榮航空的空廚。感謝大家的努力，透過多元通路行銷到國外的各地，讓更多人可以品嘗到台南優質農產品。

▲市長黃偉哲偕同農業局長李建裕、農漁會及農漁友代表聯袂推薦台南冬季特產，歡迎大家冬季遊台南嘗美食，登錄發票還可參加「台南購物節」抽大獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另外，黃偉哲說，台南冬季正適合品嚐台南柳橙、番茄、虱目魚、蝦、烏魚子，還有南得極品調理湯包及沖泡飲品，像是菱角排骨湯、番茄紅燒牛肉麵、榮獲2023全國海宴水產精品獎的南市區漁會西瓜綿虱目魚湯、外銷優質黑蕎茶等，暖胃又暖心，他邀請全國民眾冬遊台南，採購台南農特產。

▲市長黃偉哲偕同農業局長李建裕、農漁會及農漁友代表聯袂推薦台南冬季特產，歡迎大家冬季遊台南嘗美食，登錄發票還可參加「台南購物節」抽大獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農業局長李建裕表示，台南在地優質農產品「南得極品」標章，嚴選又精選。第一階段安全認證，必須是經過三章或者通過SGS等合格檢驗的產品，安全有保證。第二階段再經過專家委員評鑑選品，目前總計有96家261項產品通過。

特製的「極品飯糰」，使用南市區漁會烏魚子、煙燻午仔魚、亮哥生態養殖場蒲燒鰻、台灣黃金蕎麥脆粒、新市、麻豆、七股、官田等農會的毛豆/柚子香腸、虱目魚鬆、菱角/毛豆香鬆製作而成。

▲市長黃偉哲偕同農業局長李建裕、農漁會及農漁友代表聯袂推薦台南冬季特產，歡迎大家冬季遊台南嘗美食，登錄發票還可參加「台南購物節」抽大獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「南得極品」今年又再添87項優質產品生力軍，並在台南7處農會(七股、下營、山上、西港、後壁、新化、鹽水)設置南得極品專區，精選農漁畜特產品推薦給各消費者，更多詳細資訊請至農業局官網查詢台南冬季農漁選品大賞DM(https://myppt.cc/AmuDQi)。

此外，台南購物節活動延續至明(113)年3月10日，買農漁產品，加碼抽iphone、抽黃金，還有百萬名車及神秘大獎，只要在台南市消費，登錄發票或收據，累計滿100元即有一組抽獎序號，相關資訊請參考台南購物節官網(https://tainanshopping.tw/)。

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