台南安平　崑大時尚系登德陽艦演出「軍艦甲板時尚秀」　

▲崑山科技大學時尚展演事業系3月2日於安平定情碼頭德陽艦園區主辦「崑大台南400時尚季－敘肆府城」，台灣史上首場「軍艦甲板時尚秀」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學時尚展演事業系3月2日於安平定情碼頭德陽艦園區主辦「崑大台南400時尚季－敘肆府城」，台灣史上首場「軍艦甲板時尚秀」圓滿落幕。

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本場時尚秀由英國名模暨時尚系客座教授林韋君擔任導演、國際名模邱馨慧擔任嘉賓，並由凱渥名模攜手時尚系華麗詮釋26套作品。時尚秀結束後，還安排爵士樂手演唱、精緻餐點搭配百萬海上煙火，讓現場來賓感受到時尚系師生時尚活動策劃的專業與用心。

2024年對台南這座城市是別具意義的一年，為配合「台南400」系列活動，崑大時尚系身為在地時尚教育學校，再次突破台灣時尚教育框架，師生共同改寫台灣時尚教育史，3月2日晚間6時半主辦台灣史上首場「軍艦甲板時尚秀」，為期3個月的「崑大台南400時尚季－敘肆府城」展開序幕。該場時尚秀由英國名模暨時尚系客座教授林韋君擔任秀導，並邀請國際名模邱馨慧擔任嘉賓，二大國際時裝周名模力挺「崑大台南400時尚季」，熱鬧非凡。

崑山科大曾韋龍董事長、李天祥校長、台南市趙卿惠副市長、前台南市觀光局局長郭貞慧、凱渥集團宣美齡副董事長等許多政商學界貴賓蒞臨現場，一起見證「軍艦時尚秀」，來賓們對於時尚系同學的服裝創作、整體造型、模特兒專業演出、整場時尚秀的活動規劃均讚不絕口，表示時尚系學生的表現堪稱專業人士。

本場活動展演內容以本屆畢業生與國內知名鬼才設計師周裕穎的作品共同展演，畢業專題「敘肆府城」以台南400年的歷史、藝術、人文觀察為主題，深入探索「台南文化」的多樣故事，並將各種藝術形式融入服裝設計中，呈現「日治」、「舊物再造 重生」、「幻瀾」、「台 POP」、「續˙空山」「竹編藝術」等服裝主題。其中，在「台 POP」」主題上，學生設計師致敬台南畫家李梅樹的作品「新裝」，延續其藝術生命並追求再生，賦予老故事新意義，讓每件作品轉變展現出不同的價值，賦予作品新的生命。

時尚系主任陳怡君表示：「時尚系不斷突破台灣時尚教育現況，帶領熱愛時尚的年輕人實現心中所願。特別感謝蒞臨現場與崑大時尚系一起寫下台灣時尚教育新歷史的貴賓們，包括凱渥集團副董事長宣美齡、尤拿髮藝Kenny老師，感謝這二大機構長久支持，和我們一起培育更多未來時尚之星。」她也另感謝崑大校內長官挹注資源、安平定情碼頭德陽艦園區創意總監郭瑞益先生對展演場地的支持、以及崑大先進應用材料工程系、仁美商標、明林蕾絲、竹編工藝家蔡惠婷老師等人共同付出，成就一場華麗圓滿的演出。

李天祥校長提到，台灣核心的時尚產業幕前、幕後人才，長久以來缺乏有系統且專業的培育的管道，崑大時尚展演事業系為全國唯一培育時尚產業「全人才」的科系，近3年來無論是專業表演、妝髮造型、時尚幕後創意的專業人才培育，都有非常卓越的成果，與時尚業界聯手打造南部時尚娛樂人才孵化基地，補足了時尚人才培育的缺失，不僅共同培育多位專業模特兒、廣告明星、舞者，其中也包含時尚產業幕後經紀、秀導助理、妝髮造型團隊等時尚產業的明日之星。該系將用更務實的方式指導學生，讓學生擁有明確目標、掌握方法，朝熱愛的時尚路前進，也共同打造優異成果。

「崑大台南400時尚季」第二場活動將於3月16日於南紡購物中心廣場舉辦，歡迎各界蒞臨共襄盛舉。