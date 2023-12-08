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崑大視訊系X岸內影視基地產學簽約　帶動南部影視量能

▲台南鹽水「岸內影視基地」與崑山科技大學，共同舉辦產學合作簽約記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南鹽水「岸內影視基地」與崑山科技大學，共同舉辦產學合作簽約記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南鹽水「岸內影視基地」占地33公頃，為全國最新最大影視內外景搭景的「國家級基地」，為培養影視人才、挹注產業需求、強化南台灣影視動能，8日岸內影視基地、崑山科技大學共同舉辦產學合作簽約記者會。

台南市文化局長謝仕淵、李天祥校長代表簽署MOU，黃偉哲市長親臨見證，多位金鐘金馬獎得主等影視界貴賓到場觀禮，雙方將共同培養影視專業人才，並帶動影視作品的產出及推廣。

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▲台南鹽水「岸內影視基地」與崑山科技大學，共同舉辦產學合作簽約記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

岸內影視基地為台灣首座由中央與地方合作發展之影視基地，以打造影視台灣國家隊為目標，基地內目前有清代漢人市街、日治時期至戰後初期等2座時代場景提供拍攝，自107年起已產出9部電視劇、3部電視節目以及1部電影，目前尚有1部電視劇與1部電影於基地拍攝。其中一部便是視訊系王傳宗老師擔任導演的客語台20週年大戲《星空下的黑潮島嶼》，當日簽約後更強化鏈結產學資源，基地發展能量指日可待。

▲台南鹽水「岸內影視基地」與崑山科技大學，共同舉辦產學合作簽約記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，崑山科技大學視訊系作為南台灣最具代表性之影視專業系所，師生及系友影視成績傲然且與影視音產業關係緊密，期望此次透過產官學鏈結文化部所投資的國家級影視基地，將創造岸內影視基地攝製動能，深化產業夥伴關係，達到產官學共生榮景。

崑大李天祥校長說明，視訊系成立26年，是專門培養台灣專業影視技術人才的重點系所，該系教師及校友豐富多產的影視作品在國內外皆有亮眼的收視成績，包括《模仿犯》導演張榮吉；《月老》、《怪胎》、《疫起》的金馬視覺特效得主嚴振欽；《月老》、《咒》金馬最佳音效得主高偉晏；《返校》、《女鬼橋》、《粽邪3》聲音設計曹源峰老師，以及近日開拍《星空下的黑潮島嶼》導演王傳宗等，相信崑大師生、校友將投入更多教學實作能量、提升影視產製動能。

此外，台灣最重要中生代的金鐘、金馬獎美術指導王誌成、黃美清、蔡佩玲、賴勇坤、吳忠憲等人，常年都喜歡聘用崑大視訊系培養的專才，此次與岸內影視基地簽約合作，將有助於有效能地培養美術製景專才，成為影視設計人才養成的大本營。

▲台南鹽水「岸內影視基地」與崑山科技大學，共同舉辦產學合作簽約記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

崑大視訊系胡佩芸主任表示，該次簽約後將可常態化開設影視實務課程，辦理參訪、工作坊等影視相關活動，擴展人才學習場域，深化專業參與。雙方投入資源，藉由學生實習、拍片、合作辦理國內與國際影展等活動，活絡基地使用度，增加曝光度，辦理社區相關影視活動，擴大在地參與，挹注影視產業人力所需，以吸引影視產業進駐。

暑假期間，視訊系已引進學生畢業製作與實習，學生參與王傳宗導演的作品《星空下的黑潮島嶼》，其所需的綠島民宅與監獄場景陳設，包括協助木工施作、質感處理等，都能親自嘗試，而今年應屆畢業校友張心禧也正式加入該劇組的導演組工作，產學無縫接軌。陳玉勳導演新片《大濛》也正於岸內基地搭景拍攝中，其中部分街景的招牌與建築物的質感營造等場景陳設工作，也提供了視訊系學生參與的機會。

▲台南鹽水「岸內影視基地」與崑山科技大學，共同舉辦產學合作簽約記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，記者會現場展示的其中一場景便是畢業製作的作品，學生們運用觀察力與想像力，善加利用二手道具，如廟宇法器、醫療等相關用品，再配合色彩配置、空間規劃，以及控制燈光的亮度、顏色與範圍等細微掌握，呈現出劇中主角的生活場域且營造出恐怖驚悚的故事氛圍。

參與同學們開心表示，由於岸內基地已有業界劇組進駐拍攝，透過老師媒合，正好可實際運用課堂所學的相關技術。為了達到拍攝要求，他們要學習善用噴燈、木頭染料、水泥漆、水泥等不同媒材來達到業界的標準，對於能置身於業界劇組之中，了解實際影視製作規格、拍製環境與工作態度等，近身跟著資深前輩師傅學習，他們一致認同沒有比這樣更好的學習經驗了。

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