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烏魚來了！彰化8漁船捕獲逾8000尾「烏金」　他這趟賺150萬

記者唐詠絮／彰化報導

開心！冬至前後正是烏魚盛產期，彰化昨(26)日有8艘漁船出海捕魚，捕獲8000多尾烏魚，其中有漁民黃智仁一口氣捕獲4000尾，堪稱大船入港，賺進150萬元年終獎金，創下入冬以來最大一批；線西塭仔漁港湧入遊客爭相搶購，現場現殺現賣，漁民各個笑開懷。

▲線西鄉塭仔漁港烏魚大豐收。（圖／賴清美提供）

▲線西鄉塭仔漁港烏魚大豐收。（圖／賴清美提供，以下同）

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▲線西鄉塭仔漁港烏魚大豐收。（圖／賴清美提供）

每年冬至前後10天都是捕撈烏魚最佳時機，雖然東北季風來襲，天氣冷颼颼，彰化縣漁民仍不畏天寒，昨天海象稍有好轉，漁民們集結出海，希望都能滿載而歸。

漁民李文龍早在今年11月間已先後捕獲約600尾洄游烏，這此在外海捕獲的500尾烏魚，更加肥美，接著黃智仁的漁船駛進塭仔漁港，遠遠的便見到船上都是黑、白的發亮的「烏金」、4000尾烏魚，這也創下今年入冬漁民單趟捕獲的最大數量，他一口氣賺入約150萬元年終獎金。

▲線西鄉塭仔漁港烏魚大豐收。（圖／賴清美提供）

今年捕獲的烏魚比起之前更加肥美，吸引現場遊客爭相搶購，溼的野生烏魚子價格，每台斤約為1200元到1800元，烏魚膘每台斤約為500元至600元，烏魚腱每台斤約800元，烏魚殼則是每台斤120元到150元之間。

議員賴清美得知後，也到漁港與漁民們一同沉浸在歡樂的時光中，昨天共有8艘漁船進港，共捕獲8000多尾烏魚，這也是今年塭仔漁港漁民迄今捕獲烏魚最多的一批，今天將繼續出海，希望能捕獲更多的烏魚，讓大家過個好年。

▲線西鄉塭仔漁港烏魚大豐收。（圖／賴清美提供）

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