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簽訂智慧能源魔法學院暨儲能人才培育計畫　崑大攜手企業實踐ESG

▲崑山科技大學，攜手社團法人亞太ESG行動聯盟，25日舉辦「智慧能源魔法學院暨儲能人才培育計畫」合作簽約。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科技大學，攜手社團法人亞太ESG行動聯盟，25日舉辦「智慧能源魔法學院暨儲能人才培育計畫」合作簽約。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對氣候變遷、能源安全以及日益增長的能源需求，崑山科技大學，攜手社團法人亞太ESG行動聯盟，25日舉辦「智慧能源魔法學院暨儲能人才培育計畫」合作簽約，邀請國內企業攜手形成策略結盟，進行技術與資源整合。

崑山科大「智慧能源魔法學院暨儲能人才培育計畫」合作簽約儀式集結專業力量，解決在地環境永續及社會問題，形成跨領域的研發及人才培育團隊，期望能夠共享知識、資源和技術，共同解決ESG以及推廣儲能技術。

▲崑山科技大學，攜手社團法人亞太ESG行動聯盟，25日舉辦「智慧能源魔法學院暨儲能人才培育計畫」合作簽約。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次簽約由崑大講座教授戴謙擔任理事長的社團法人亞太ESG行動聯盟共同推動，這也是崑山科大繼2022年承接台灣Panasonic集團與台灣中油合作的「智慧能源高峰會」後，二度攜手該聯盟，策劃本次重大的簽約活動，展現創造永續價值的決心。

響應的企業代表包括牧陽能控曾偉董事長、天行能源陳楷林董事長、台灣愛巴士交通聯盟代表（漢程汽車客運董事長）楊豐文董事長、量威科技林君豪董事長、好崴企業行張錫杰董事長、金華成金屬工程黃進成總經理、享勵工業張聰吉副總經理暨越南廠代表人、馳諾瓦科技陳俊成副總經理、聚恆科技周恆守副總經理、創奕能源王鳳蘭協理、安集科技張又菁協理、松下電器經營戰略中心倪淑慧經理及元康綠能林明權技術總監等，社團法人亞太ESG行動聯盟理事長戴謙講座教授更親臨現場見證此盛事。

▲崑山科技大學，攜手社團法人亞太ESG行動聯盟，25日舉辦「智慧能源魔法學院暨儲能人才培育計畫」合作簽約。（圖／記者林東良翻攝，下同）

崑大李天祥校長表示，全球淨零碳排已成趨勢，在企業轉型的過程中，除了國家政策支持外，更是需要業界與學界相輔相成，才能將「淨零碳排」從廣泛的口號化為實際的行動。為助攻中小企業連結全球，該校鏈結校內具ISO 14064-1:2018 溫室氣體盤查標準主導查證員專業證照30位教師，以及具ISO 14067 2018 碳足跡標準主導查證員11位，組成企業ESG輔導服務小組，協助輔導企業組織進行溫室氣體盤查，進而制定減碳策略，降低碳稅衝擊。因此，當天攜手產業界簽約，更能展現崑大在ESG的服務能量。

▲崑山科技大學，攜手社團法人亞太ESG行動聯盟，25日舉辦「智慧能源魔法學院暨儲能人才培育計畫」合作簽約。（圖／記者林東良翻攝，下同）

崑大行政副校長暨永續長鐘俊顏說明，近年來該校積極建置「智慧電網模擬與分析聯合實驗室計畫」，結合高教深耕計畫及綠能科技研究中心技術，除持續優化節能診斷服務，並配合國家能源政策進行電力削峰填谷、需量反應、儲能自動頻率控制(AFC)等技術服務，用以穩定區域電網及相關人才培訓，亦透過一系列課程規劃結合儲能示範案場及台電交易平台提供能源業者儲能相關組裝、驗證、操作全系列人才及電池管理系統(BMS)或能源管理系統(EMS)培訓，實現能源有效管理和節能減碳等，將有助於崑大實現永續發展目標 SDGs中的「可負擔的潔淨能源」。

▲崑山科技大學，攜手社團法人亞太ESG行動聯盟，25日舉辦「智慧能源魔法學院暨儲能人才培育計畫」合作簽約。（圖／記者林東良翻攝，下同）

崑大副永續長許蕙琳補充，該校致力推動綠色科技，結合節能、創能、儲能和智慧系統整合的綠能科技，與國內企業攜手形成策略結盟，進行技術與資源整合，並致力打造智慧電動車產業發展技術走廊，另一方面，該校不斷擴充各院系的課程，內容涵蓋環境的淨零碳排(Net-zero)、ESG策略、永續管理、碳盤查、減碳管理、碳審計與認證等議題。因此，透過簽約合作，產學雙方將有機會共同開發出更先進、高效率且可持續的儲能設備，應用於各種領域，包括再生能源發電、電動交通工具、智慧校園、智慧城市等。同時，也將攜手促進儲能技術的商業應用，實現真正的社會影響力，創造出一個更加綠色、永續且富有活力的綠能台灣。

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